ቀንዲ ቀንዲ ዜናታት ዓመተ 2017 ኣብ ኤርትራ፡

Eritrea Source: AAP
Published 18 December 2017 at 2:04pm
By SBS Tigrinya
Source: SBS
Available in other languages
ዓመት ተወዲኡ ብሓድሽ ክትካእ እንከሎ ኩሉ ግዜ አብ ዝሓለፈ ዓመት አገደስቲ ዝበሃሉ ፍጻመታት አየኖት ኔሮም ኢልካ ምሕሳብ ዝተለምደ'ዩ። ንሎሚ ብመንጽር ኤርትራ ካብ ፈላማ ወርሒ ናይ'ዚ ዓመት 2017 ክሳብ'ዚ ሒዝናዮ ዘለና ናይ መወዳእታ ወርሒ አየኖት ኔሮም ብመራኸቢ ብዙሃን ዓለም ዝለዓለ ቆላሕታ ዝረኸቡ ንዝብል ምስሊ ክንህብ ኢና። ሰማዕትና ንስኹም ካባና ዝተፈልየ ወይ ክጥቀስ ኔርዎ ትብልዎ ዜና ወይ ፍጻመ እንተሎ ኸአ በቲ ልሙድ መራኸቢታትና ለአኹልና። ምሳና ጽንሑ። ቃለመሕትትን ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂ ፡ ፍልሰት መንእሰያት ኤርትራ ፡ ውዕላት ምጥቃም ወደብ ዓሰብ : ኣብ ኢጣልያ ጉዳይ ‘ግጉይ መንነት’ ዝኾነ ብገበን ምስግጋር ሰባት ዝተኣሰረ መድሃኔ ተስፋማርያም፡ ኣብ ኣኽሪያ ቤት ትምህርቲ ዲያእ ዝተገብረ ተቓውሞ ተመሃሮን ካልእን…….
Published 18 December 2017 at 2:04pm
By SBS Tigrinya
Source: SBS
Available in other languages
Share