ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

ቀንዲ ቀንዲ ዜናታት ዓመተ 2017 ኣብ ኤርትራ፡

ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

Eritrea in 2017

Eritrea Source: AAP

Get the SBS Radio app

Other ways to listen

Published 18 December 2017 at 2:04pm
By SBS Tigrinya
Source: SBS
Available in other languages

ዓመት ተወዲኡ ብሓድሽ ክትካእ እንከሎ ኩሉ ግዜ አብ ዝሓለፈ ዓመት አገደስቲ ዝበሃሉ ፍጻመታት አየኖት ኔሮም ኢልካ ምሕሳብ ዝተለምደ'ዩ። ንሎሚ ብመንጽር ኤርትራ ካብ ፈላማ ወርሒ ናይ'ዚ ዓመት 2017 ክሳብ'ዚ ሒዝናዮ ዘለና ናይ መወዳእታ ወርሒ አየኖት ኔሮም ብመራኸቢ ብዙሃን ዓለም ዝለዓለ ቆላሕታ ዝረኸቡ ንዝብል ምስሊ ክንህብ ኢና። ሰማዕትና ንስኹም ካባና ዝተፈልየ ወይ ክጥቀስ ኔርዎ ትብልዎ ዜና ወይ ፍጻመ እንተሎ ኸአ በቲ ልሙድ መራኸቢታትና ለአኹልና። ምሳና ጽንሑ። ቃለመሕትትን ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂ ፡ ፍልሰት መንእሰያት ኤርትራ ፡ ውዕላት ምጥቃም ወደብ ዓሰብ : ኣብ ኢጣልያ ጉዳይ ‘ግጉይ መንነት’ ዝኾነ ብገበን ምስግጋር ሰባት ዝተኣሰረ መድሃኔ ተስፋማርያም፡ ኣብ ኣኽሪያ ቤት ትምህርቲ ዲያእ ዝተገብረ ተቓውሞ ተመሃሮን ካልእን…….

Published 18 December 2017 at 2:04pm
By SBS Tigrinya
Source: SBS
Available in other languages
Share

Latest podcast episodes

Full Podcast

ቀጥታ ፈነወ ምሉእ ትሕዝቶ ፖድካስት ኤስ ቢ ኤስ ትግርኛ (05/01/2023)

Homeland Report

'ህወሓት ካብ መዝገብ ሽበራ ክወጽእን ኣብ ልዕሊ መራሕቱ ቀሪቦም ዝነበሩ ገበናዊ ክስታት ክቋረጹን እዮም' - ሬድዋን ሑሰይን

SAUDI ARABIA SOCCER RONALDO

'ሮናልዶ ዝበለጸ ተጻዋታይ ኣብ ዓለም ስለዝኾነ ዝለዓለ ደሞዝ ይግብኦ'ዩ' - ጋንታ ኣልናስር

Students at the University of New South Wales

ብዝሒ ናብ ኣውስትራልያ ዝመጹ ሰባት ኣብ`ዚ ዓመት ናብ ቅድሚ ኮቪድ ዝነበሮ መጠን ይምለስ