ኣብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ስፖርታዊ ውራያት ብምኽንያት ስግኣታት ኮቪድ19 ተሰሪዞም: ማልዲኒን ወዱን ብኮሮና ቫይረስ ተለኺፎም

Source: CGTN
Published 23 March 2020 at 6:25pm, updated 23 March 2020 at 6:38pm
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ሰሙናዊ መደብ ስፖርት (23/03/2020) * ሻምፒዮን ግጥማት ኣፍሪቃ 10000ሜ ብርሃኑ ጸጉ ህላወ ብቕዓት ዘደንፍዕ ኢፒኦ ኣብ ደሙ ስለዝተረኽበ ንኣርባዕተ ዓመታት ተኣጊዱ * ኣብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ስፖርታዊ ውራያት ብምኽንያት ስግኣታት ኮቪድ19 ተሰሪዞም * ዝበዝሑ ስፖርታዊ ንጥፈታት ዓለምና ህይወት ደቂሰብ ብምኽንያት ምስፍሕፋሕ ሕማም ኖቬል ኮሮና ቫይረስ ወይ ከኣ ብሳይንሳዊ ኣጸዋውዕኡ ኮቪድ 19ን ንዕኡ ዘኸተለ ለበዳ ኮሮና ቫይረስን ደው ኢልሉ ኣብ ዘሎ እዋን ምስኡ ተታሓሒዞም ዝኸዱ ኣርእስታት ስፖርትን ህይወትን
Published 23 March 2020 at 6:25pm, updated 23 March 2020 at 6:38pm
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