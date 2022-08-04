ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

መንግስቲ ኤርትራ ንመገሻ ናብ ታይዋን ላዕለወይቲ በዓል ስልጣን ኣመሪካ ናንሲ ፔሎሲ ዝነቅፍ መግለጺ ኣውጺኡ (ጸብጻባት)

ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

Homeland Report

ጸብጻባት ዜና Credit: GettyImages

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Published 4 August 2022 at 7:21pm, updated 12 August 2022 at 3:33pm
By SBS Tigrinya
Presented by SBS Tigrinya
Source: SBS

ጸብጻባት ልኡኽና * ኣብ ትግራይ ሰለስተ ሕማማት ንጥዕና ኣሰካፊ ኣብ ዝበሃል ደረጃ ከም ዝርከቡ ቢሮ ጥዕና ገሊጹ; * ውድብ ጥዕና ዓለም ንቀርኒ ኣፍሪቃ ሓገዝ ንምልጋስ 123.7 ሚልዮን ዶላር ከም ዘድልዮ ኣፍሊጡ; * መሪሕነት ትግራይ፤ ምዕራብ ትግራይ እንተዘይተለቒቑ ንህላወ ኢትዮጵያ ተገዳስነት ከም ዘይህልዎ ንዲፕሎመሰኛታት ምዝራቡ ተሰሚዑ; * መንግስቲ ኤርትራ፣ ንመገሻ ወሃቢት ቃል ወከልቲ ህዝቢ ኣመሪካ ናንሲ ፔሎሲ ኣብ ታይዋን ተቓዊሙ

Published 4 August 2022 at 7:21pm, updated 12 August 2022 at 3:33pm
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