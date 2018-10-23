“ኤርትራ፡ ኣብ ቀራና መገዲ ዘይኮነት ዘላስ ዝወደቐትን ዝፈሸለትን ሃገር’ያ ኮይና” ኣምባሳደር ኣድሓኖም ገብረማርያም (ቀዳማይ ክፋል)(SBS Tigrinya)
Source: SBS Tigrinya Adhanom
Published 23 October 2018 at 10:17pm, updated 21 February 2021 at 10:45am
By Beyene Semere
Source: SBS
SBS Tigrinya : Interview with AdHanom Gebremariam: ካብ ላዕለዎት ሓለፍቲ ህዝባዊ ግምባርን ድሕሪ ናጽነት ኤርትራ ድማ ኣማሓዳሪ ዞባ፡ ኣምባሳደር ኣብ ስዊድንን ናይጀሪያን ዝነበረ፡ ኣባል ምስቶም ን ኣካይዳ መንግስቲ ኤርትራ ዝተቓወሙ ብጉጅለ 15 ዝፍለጡ ሰበ ስልጣን መንግስቲ ኤርትራን እዩ። ሎሚ ኣብ ኣመሪካ ብስደት ካብዝነብረሉ ኮይኑ ንህሉው ኩነታት ኤርትራ ምስ ራድዮ ኤስ ቢ ኤስ ተንቲኑ ኣሎ።
Published 23 October 2018 at 10:17pm, updated 21 February 2021 at 10:45am
By Beyene Semere
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