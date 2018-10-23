ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

“ኤርትራ፡ ኣብ ቀራና መገዲ ዘይኮነት ዘላስ ዝወደቐትን ዝፈሸለትን ሃገር’ያ ኮይና” ኣምባሳደር ኣድሓኖም ገብረማርያም (ቀዳማይ ክፋል)(SBS Tigrinya)

ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

Interview with Adhanom Ghebremariam

Source: SBS Tigrinya Adhanom

Get the SBS Radio app

Other ways to listen

Published 23 October 2018 at 10:17pm, updated 21 February 2021 at 10:45am
By Beyene Semere
Source: SBS

SBS Tigrinya : Interview with AdHanom Gebremariam: ካብ ላዕለዎት ሓለፍቲ ህዝባዊ ግምባርን ድሕሪ ናጽነት ኤርትራ ድማ ኣማሓዳሪ ዞባ፡ ኣምባሳደር ኣብ ስዊድንን ናይጀሪያን ዝነበረ፡ ኣባል ምስቶም ን ኣካይዳ መንግስቲ ኤርትራ ዝተቓወሙ ብጉጅለ 15 ዝፍለጡ ሰበ ስልጣን መንግስቲ ኤርትራን እዩ። ሎሚ ኣብ ኣመሪካ ብስደት ካብዝነብረሉ ኮይኑ ንህሉው ኩነታት ኤርትራ ምስ ራድዮ ኤስ ቢ ኤስ ተንቲኑ ኣሎ።

Published 23 October 2018 at 10:17pm, updated 21 February 2021 at 10:45am
By Beyene Semere
Source: SBS
Share

Latest podcast episodes

Full Podcast

ቀጥታ ፈነወ ምሉእ ትሕዝቶ ፖድካስት ኤስ ቢ ኤስ ትግርኛ (05/01/2023)

Homeland Report

'ህወሓት ካብ መዝገብ ሽበራ ክወጽእን ኣብ ልዕሊ መራሕቱ ቀሪቦም ዝነበሩ ገበናዊ ክስታት ክቋረጹን እዮም' - ሬድዋን ሑሰይን

SAUDI ARABIA SOCCER RONALDO

'ሮናልዶ ዝበለጸ ተጻዋታይ ኣብ ዓለም ስለዝኾነ ዝለዓለ ደሞዝ ይግብኦ'ዩ' - ጋንታ ኣልናስር

Students at the University of New South Wales

ብዝሒ ናብ ኣውስትራልያ ዝመጹ ሰባት ኣብ`ዚ ዓመት ናብ ቅድሚ ኮቪድ ዝነበሮ መጠን ይምለስ