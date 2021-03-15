ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

ኤርትራ ንክሲ ሕብረት ኣውሮፓ ተቓዊማቶ። (ካብ ኣርእስታት ጸብጻብ)

ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

Eritrea Rejects EU's accusations

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Published 15 March 2021 at 5:44pm
Source: SBS

ካልእ ኣርእስታት ጸብጻብ፥ ሕብረት ኣፍሪቃ ኣብ ጉዳይ ግህሰት ሰብኣዊ መሰላት ክምርምር መንግስቲ ኢትዮጵያ ዘቕረቦ እማመ ብግዳያት ይንጸግ ኣሎ፣ ጊዝያዊ መንግስቲ ትግራይ ንክልተ ሰብ መዚ ካብ ሓላፍነቶም ኣውሪዱ፡

Published 15 March 2021 at 5:44pm
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