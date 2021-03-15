ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛOther ways to listen ኤርትራ ንክሲ ሕብረት ኣውሮፓ ተቓዊማቶ። (ካብ ኣርእስታት ጸብጻብ)Play04:27ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛOther ways to listen Source: FlagsGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (3.79MB)Published 15 March 2021 at 5:44pmSource: SBS ካልእ ኣርእስታት ጸብጻብ፥ ሕብረት ኣፍሪቃ ኣብ ጉዳይ ግህሰት ሰብኣዊ መሰላት ክምርምር መንግስቲ ኢትዮጵያ ዘቕረቦ እማመ ብግዳያት ይንጸግ ኣሎ፣ ጊዝያዊ መንግስቲ ትግራይ ንክልተ ሰብ መዚ ካብ ሓላፍነቶም ኣውሪዱ፡Published 15 March 2021 at 5:44pmSource: SBSShareLatest podcast episodesቀጥታ ምሉእ ትሕዝቶ ኤስ ቢ ኤስ ትግርኛ (12 መስከረም 2022)መንግስቲ ኤርትራ: "ወያነ ሓሶት፡ ጥልመትን ምትላልን ከም ጥበብ ፖለቲካ" ይጥቀምሉ ኣሎ ክብል ከሲሱ። (ጸብጻብ)ቢንያም ግርማይ ኣብ ኲቤክ ሳልሳይ ወጺኡ፣ ጋንትኡ ምስ ስሙ ዘይናይሃገሩ ባንዴራ ስለዝተቐመጠሉ ጥርዓን ኣቕሪባ“ህዝቢ ንዓመተ 2015 ናይ ራህዋ ዓመት ክትኮነሉ ብተስፋ እዩ ዝጽበ ዘሎ።” መልኣከ ጸሃይ ቆሞስ ኣባ ዮሃንስ ከበደ