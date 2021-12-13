ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

ኤርትራ ስፖርትን ፖለቲካን ክተሓወወሱ የብሎምን ብምባል ኣብ ዲፕሎማስያዊ ምሕሳም ኦሎምፒክ በይጂንግ ንቻይና ደጊፋ

ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

A number of countries, including Australia, have announced a diplomatic boycott of the Beijing Winter Olympics.

A number of countries, including Australia, have announced a diplomatic boycott of the Beijing Winter Olympics. Source: LightRocket

Get the SBS Radio app

Other ways to listen

Published 13 December 2021 at 6:57pm
Source: SBS

ሰሙናዊ መደብ ስፖርት (13/12/2021) * ኣሜሪካ፡ ካናዳ፡ ኣውስትራልያን ዓባይ ብሪጣንያን ዲፕሎማስያዊ ምሕሳም ኦሎምፒክስ ሓጋይ በይጂን ክገብራ ምዃነን ኣብ ዝኣወጃሉ ኤርትራ ስፖርትን ፖለቲካን ዘራኽብ የብሎምን ብምባል ኣብ ጎድኒ ቻይና ቆይማ፡ * ዝለዓለት ጋንታ ቅድድም ብሽግለታ ኣብ ኣፍሪቃ ዝኾነት ጋንታ ቲም ኩቤካ ኔክስት ሃሽ ኣብ 2022 ኣብ ዙር ዓለም ቦታ ክወሃባ ዘእተወቶ መመልከቲ ዓለምለኻዊ ሕብረት ቅድድም ብሽግለታ ከምዘይተቐበሎ ተፈሊጡ፡ * ኮንፈደረሽን ኩ’እግሪ ኣፍሪቃ እቲ ዝመጽእ ወርሒ ኣብ ካሜሩን ክካየድ ተመዲቡ ዘሎ ግጥም ኩ’እግሪ ዋንጫ ሃገራት ኣፍሪቃ 2022 ኣብ ካሜሩን ሓድሽ ዓሌት ኮቪድ-19 ኦሚክሮን ድሕሪ ምምዝጋቡ ናብ ካልእ ሃገር ክቕይሮ’ዩ ንዝብል ወረ ነጺግዎ፡ * ገዲም ካሜሩናዊ ኮኾብ ተጻዋታይ ኩ’እግሪ ሳሙኤል ኤቶ ንማሕበር ኩ’እግሪ’ታ ሃገር ከካይድ ተመሪጹ:

Published 13 December 2021 at 6:57pm
Source: SBS
Share

Latest podcast episodes

Live Podcast Ibro 1.JPG

ቀጥታ ምሉእ ትሕዝቶ ኤስ ቢ ኤስ ትግርኛ (12 መስከረም 2022)

Radio telescopes - Tigrinya.jpg

መንግስቲ ኤርትራ: "ወያነ ሓሶት፡ ጥልመትን ምትላልን ከም ጥበብ ፖለቲካ" ይጥቀምሉ ኣሎ ክብል ከሲሱ። (ጸብጻብ)

Spectators observe a minute silence.jfif

ቢንያም ግርማይ ኣብ ኲቤክ ሳልሳይ ወጺኡ፣ ጋንትኡ ምስ ስሙ ዘይናይሃገሩ ባንዴራ ስለዝተቐመጠሉ ጥርዓን ኣቕሪባ

Capture.JPG

“ህዝቢ ንዓመተ 2015 ናይ ራህዋ ዓመት ክትኮነሉ ብተስፋ እዩ ዝጽበ ዘሎ።” መልኣከ ጸሃይ ቆሞስ ኣባ ዮሃንስ ከበደ