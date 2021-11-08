ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

ድሕሪ ምስዋር መሓዙተን ግጥመን ዘካየዳ ኤርትራውያን ንጂቡቲ ስዒረን ብኡጋንዳ ብጸቢብ ተሳዒረን ውራየን ዛዚመን

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Tadu Teshome wins in Barcelona

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Published 8 November 2021 at 3:30pm
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ሰሙናዊ መደብ ስፖርት (08/11/2021) * ግጥማት ሻምፒዮና ኩ’እግሪ ሴካፋ ደቀንስትዮ ት20 ኣብ ኡጋንዳ ምክያዶም ኣብ ዝቐጸለሉ ኡጋንዳን ኢትዮጵያን ንፍጻመ በጺሐን፡ ኤርትራውያን ከኣ ንጂቡቲ ስዒረን ውራየን ዛዚመን፡ * ኣብ ማራቶን ዙሪክ ባርሴሎና ኢትዮጵያውያን ኣትሌታት ብዓብላሊ ክዕወቱ እንከለው ኣብ ውድድራት ጉያ እግሪ መሮር ሳንሰባስትያንን ኢትዮጵያውያን ኤርትራውያንን ኤርትራዊ መበቆል ዘለዎም ኤውሮጳውያን ኣትሌታትን ብዓብላሊ ተዓዊቶም፡ * ካሜሩን ተአንግዶም ግጥማት ዋንጫ ሃገራት ኣፍሪቃ 2022 ክካየዱ ኣብ ዝተቓረብሉ እዋን እታ ሃገር ኣብ ክልተ ዓበይቲ ከተማታታ ዝተኸስተ ለበዳ ሕማም ሸሮኽ ትቃለስ፡ * ሽዱሽተ ኣሰልጠንቲ ጋንታታት ፕሪምየር ሊግ ድሮ ካብ ስርሖም ኣብ ዝተባረርሉ መን ኮን ይኸውን እቲ ስዒቡ ግዳይ ዝኸውን፧

Published 8 November 2021 at 3:30pm
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