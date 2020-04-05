ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

ኮሮናቫይረስ ኣብ ዝላብዓሉ ዘሎ፤ መንግስቲ ኤርትራ አሱራት ፖለቲካ ብህጹጽ ክፈትሕ ተሓቲቱ

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Ciham Ali

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Published 5 April 2020 at 2:58pm
Source: SBS

* ኣብ ሊብያ ዘለዉ ስደተኛታት ብመቅሰፍቲ ኮረናቫይረስ ከይጸንቱ ተሰጊኡ፡ * ናይ ፈለማ ክታበት ኮሮናቫይረስ ኣብ አፍሪቃ ክፍተን አለዎ ዝበሉ ክልተ ፈረንሳዊያን ዶክተራት ብዓሌታውነት ይውቀሱ አለዉ። ኩነታት ኮቪድ-19 ኣብ ኣፍሪቃ ከመይ አሎ?

Published 5 April 2020 at 2:58pm
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