ኮሮናቫይረስ ኣብ ዝላብዓሉ ዘሎ፤ መንግስቲ ኤርትራ አሱራት ፖለቲካ ብህጹጽ ክፈትሕ ተሓቲቱ

ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛOther ways to listen ኮሮናቫይረስ ኣብ ዝላብዓሉ ዘሎ፤ መንግስቲ ኤርትራ አሱራት ፖለቲካ ብህጹጽ ክፈትሕ ተሓቲቱPlay09:33ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛOther ways to listen Source: TwitterGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (17.5MB)Published 5 April 2020 at 2:58pmSource: SBS * ኣብ ሊብያ ዘለዉ ስደተኛታት ብመቅሰፍቲ ኮረናቫይረስ ከይጸንቱ ተሰጊኡ፡ * ናይ ፈለማ ክታበት ኮሮናቫይረስ ኣብ አፍሪቃ ክፍተን አለዎ ዝበሉ ክልተ ፈረንሳዊያን ዶክተራት ብዓሌታውነት ይውቀሱ አለዉ። ኩነታት ኮቪድ-19 ኣብ ኣፍሪቃ ከመይ አሎ?Published 5 April 2020 at 2:58pmSource: SBSShareLatest podcast episodesእንቋዕ ናብ ልደት ኢየሱስ ክርስቶስ ብሰላም ኣብጽሓና! ትርጉሙ፣ ኣገባቡን ዕላምኡን ግን ንፈልጦ ዲና፧ መብርሂ ካብ መራሕቲ ሃይማኖትቀጥታ ፈነወ ምሉእ ትሕዝቶ ፖድካስት ኤስ ቢ ኤስ ትግርኛ (05/01/2023)'ህወሓት ካብ መዝገብ ሽበራ ክወጽእን ኣብ ልዕሊ መራሕቱ ቀሪቦም ዝነበሩ ገበናዊ ክስታት ክቋረጹን እዮም' - ሬድዋን ሑሰይን'ሮናልዶ ዝበለጸ ተጻዋታይ ኣብ ዓለም ስለዝኾነ ዝለዓለ ደሞዝ ይግብኦ'ዩ' - ጋንታ ኣልናስር