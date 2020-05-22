"ነቲ ንናጽነት ናብ ባርነት ዝቐየረ'ኻ ክትቅይሮ ዘለካ'ምበር፡ ነጻነት ናይ ህዝቢ ኤርትራ ታሪኽ እዩ።" ኣምባሳደር ዓብደላ

ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛOther ways to listen "ነቲ ንናጽነት ናብ ባርነት ዝቐየረ'ኻ ክትቅይሮ ዘለካ'ምበር፡ ነጻነት ናይ ህዝቢ ኤርትራ ታሪኽ እዩ።" ኣምባሳደር ዓብደላPlay40:55ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛOther ways to listen Source: SuppliedGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (74.95MB)Published 22 May 2020 at 12:53pmSource: SBS ዝርርብ ምስ ኣምባሳደር ዓብደላ ኣደም ብምኽንያት መበል 29 መዓልቲ ነጻነት ኤርትራ።Published 22 May 2020 at 12:53pmSource: SBSShareLatest podcast episodesእንቋዕ ናብ ልደት ኢየሱስ ክርስቶስ ብሰላም ኣብጽሓና! ትርጉሙ፣ ኣገባቡን ዕላምኡን ግን ንፈልጦ ዲና፧ መብርሂ ካብ መራሕቲ ሃይማኖትቀጥታ ፈነወ ምሉእ ትሕዝቶ ፖድካስት ኤስ ቢ ኤስ ትግርኛ (05/01/2023)'ህወሓት ካብ መዝገብ ሽበራ ክወጽእን ኣብ ልዕሊ መራሕቱ ቀሪቦም ዝነበሩ ገበናዊ ክስታት ክቋረጹን እዮም' - ሬድዋን ሑሰይን'ሮናልዶ ዝበለጸ ተጻዋታይ ኣብ ዓለም ስለዝኾነ ዝለዓለ ደሞዝ ይግብኦ'ዩ' - ጋንታ ኣልናስር