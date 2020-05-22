ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

"ነቲ ንናጽነት ናብ ባርነት ዝቐየረ'ኻ ክትቅይሮ ዘለካ'ምበር፡ ነጻነት ናይ ህዝቢ ኤርትራ ታሪኽ እዩ።" ኣምባሳደር ዓብደላ

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Interview with Abdela Adem Eritrea

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Published 22 May 2020 at 12:53pm
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ዝርርብ ምስ ኣምባሳደር ዓብደላ ኣደም ብምኽንያት መበል 29 መዓልቲ ነጻነት ኤርትራ።

Published 22 May 2020 at 12:53pm
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