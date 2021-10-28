ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛOther ways to listen ኣብ ከተማ ብሪዝበን ንምቅላሕ ጸገማት ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ሊብያ ሰላማዊ ሰልፊ ተኻይዱ (ጸብጻብ)Play05:23ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛOther ways to listen Source: TwitterGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (9.86MB)Published 28 October 2021 at 11:07pmSource: SBS ኣብ'ዚ ኣብ ኣውስትራልያ ኣብ ግዝኣት ኲንስላንድ ዝነበሩ ኤርትራውያንን ኤርትራዊ መበቆል ዘለዎም ኣውስትራልያውያንን ኩነታት ኣብ ሊብያ ኣብ ጸገም ዝርከቡ ኤርትራውያን ስደተኛታት ንዓለም ንምቅላሕ ሰላማዊ ሰልፊ ኣካይዶምPublished 28 October 2021 at 11:07pmSource: SBSShareLatest podcast episodesቀጥታ ምሉእ ትሕዝቶ ኤስ ቢ ኤስ ትግርኛ (12 መስከረም 2022)መንግስቲ ኤርትራ: "ወያነ ሓሶት፡ ጥልመትን ምትላልን ከም ጥበብ ፖለቲካ" ይጥቀምሉ ኣሎ ክብል ከሲሱ። (ጸብጻብ)ቢንያም ግርማይ ኣብ ኲቤክ ሳልሳይ ወጺኡ፣ ጋንትኡ ምስ ስሙ ዘይናይሃገሩ ባንዴራ ስለዝተቐመጠሉ ጥርዓን ኣቕሪባ“ህዝቢ ንዓመተ 2015 ናይ ራህዋ ዓመት ክትኮነሉ ብተስፋ እዩ ዝጽበ ዘሎ።” መልኣከ ጸሃይ ቆሞስ ኣባ ዮሃንስ ከበደ