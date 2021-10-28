ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

ኣብ ከተማ ብሪዝበን ንምቅላሕ ጸገማት ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ሊብያ ሰላማዊ ሰልፊ ተኻይዱ (ጸብጻብ)

ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

Eritreans demonstrate in Brisbane

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Published 28 October 2021 at 11:07pm
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ኣብ'ዚ ኣብ ኣውስትራልያ ኣብ ግዝኣት ኲንስላንድ ዝነበሩ ኤርትራውያንን ኤርትራዊ መበቆል ዘለዎም ኣውስትራልያውያንን ኩነታት ኣብ ሊብያ ኣብ ጸገም ዝርከቡ ኤርትራውያን ስደተኛታት ንዓለም ንምቅላሕ ሰላማዊ ሰልፊ ኣካይዶም

Published 28 October 2021 at 11:07pm
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ቀጥታ ምሉእ ትሕዝቶ ኤስ ቢ ኤስ ትግርኛ (12 መስከረም 2022)

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ቢንያም ግርማይ ኣብ ኲቤክ ሳልሳይ ወጺኡ፣ ጋንትኡ ምስ ስሙ ዘይናይሃገሩ ባንዴራ ስለዝተቐመጠሉ ጥርዓን ኣቕሪባ

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