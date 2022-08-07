ኢትዮጵያ ኣብ ካሊ2022 ብብዝሒ መዳልያታት ሳልሰይቲ ወጺኣ ተሳትፎኣ ብዓወት ዛዚማ፣ ኤርትራ ሓደ ብሩርን ነሓስን ተሰሊማ

ኣዲሱ ይሁኔ ኣብ 5000ሜ ይዕወት፣ መርሃዊ መብራህቱን ሃብቶም ሳሙኤልን 2ይን 3ይን ወጺኦም Credit: World Athletics
Published 8 August 2022 at 8:24am, updated 8 August 2022 at 7:04pm
By SBS Tigrinya
Presented by SBS Tigrinya
Source: SBS
ሰሙናዊ መደብ ስፖርት (08/08/2022) * ኢትዮጵያዊት ጎያይት ታዱ ናረ ቀዳም ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ኣብ ዝተኻየደ ውድድር ጉያ እግሪ 10ኪሜ ሽዋነ ስፓር ግራንድ ፕሪ ተዓዊታ፥ * ኣብ ኮሎምቢያ ክካየድ ዝቐነየ ሻምፒዮና መንእሰያት ት20 ኣትለቲክስ ዓለም፣ ካሊ 2022፣ ኢትዮጵያ ብብዝሒ መዳልያታት ሳልሰይቲ ወጺኣ፣ * ኣብ ቅድድም ብሽግለታ ቩወልታ ኣ በርጎስ ኤርትራውያን መርሃዊ ቅዱስን ኣማኑኤል ገ/ሄርን ክሳተፉ እንከለዉ ኢትዮጵያዊ ጽጋቡ ግርማይን ኤርትራዊ ሄኖክ ምሉእብርሃንን ኣብ ዙር ሳዝካ ተሳትፊኦም፣ * ቁጠባዊ ምዕባለን ሃብትን ናይ ሓንቲ ሃገር ኣብ ምሕፋስ ብዙሓት መዳልያታት ኣብ ኦሎምፒክስን ካልኦት ዓለምለኻዊ ውራያትን ወሳኒ ድዩ፧
Published 8 August 2022 at 8:24am, updated 8 August 2022 at 7:04pm
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