ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

ኢትዮጵያ ኣብ ካሊ2022 ብብዝሒ መዳልያታት ሳልሰይቲ ወጺኣ ተሳትፎኣ ብዓወት ዛዚማ፣ ኤርትራ ሓደ ብሩርን ነሓስን ተሰሊማ

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Yihune gets gold in Cali

ኣዲሱ ይሁኔ ኣብ 5000ሜ ይዕወት፣ መርሃዊ መብራህቱን ሃብቶም ሳሙኤልን 2ይን 3ይን ወጺኦም Credit: World Athletics

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Published 8 August 2022 at 8:24am, updated 8 August 2022 at 7:04pm
By SBS Tigrinya
Presented by SBS Tigrinya
Source: SBS

ሰሙናዊ መደብ ስፖርት (08/08/2022) * ኢትዮጵያዊት ጎያይት ታዱ ናረ ቀዳም ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ኣብ ዝተኻየደ ውድድር ጉያ እግሪ 10ኪሜ ሽዋነ ስፓር ግራንድ ፕሪ ተዓዊታ፥ * ኣብ ኮሎምቢያ ክካየድ ዝቐነየ ሻምፒዮና መንእሰያት ት20 ኣትለቲክስ ዓለም፣ ካሊ 2022፣ ኢትዮጵያ ብብዝሒ መዳልያታት ሳልሰይቲ ወጺኣ፣ * ኣብ ቅድድም ብሽግለታ ቩወልታ ኣ በርጎስ ኤርትራውያን መርሃዊ ቅዱስን ኣማኑኤል ገ/ሄርን ክሳተፉ እንከለዉ ኢትዮጵያዊ ጽጋቡ ግርማይን ኤርትራዊ ሄኖክ ምሉእብርሃንን ኣብ ዙር ሳዝካ ተሳትፊኦም፣ * ቁጠባዊ ምዕባለን ሃብትን ናይ ሓንቲ ሃገር ኣብ ምሕፋስ ብዙሓት መዳልያታት ኣብ ኦሎምፒክስን ካልኦት ዓለምለኻዊ ውራያትን ወሳኒ ድዩ፧

Published 8 August 2022 at 8:24am, updated 8 August 2022 at 7:04pm
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ቀጥታ ምሉእ ትሕዝቶ ኤስ ቢ ኤስ ትግርኛ (12 መስከረም 2022)

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መንግስቲ ኤርትራ: "ወያነ ሓሶት፡ ጥልመትን ምትላልን ከም ጥበብ ፖለቲካ" ይጥቀምሉ ኣሎ ክብል ከሲሱ። (ጸብጻብ)

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ቢንያም ግርማይ ኣብ ኲቤክ ሳልሳይ ወጺኡ፣ ጋንትኡ ምስ ስሙ ዘይናይሃገሩ ባንዴራ ስለዝተቐመጠሉ ጥርዓን ኣቕሪባ

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“ህዝቢ ንዓመተ 2015 ናይ ራህዋ ዓመት ክትኮነሉ ብተስፋ እዩ ዝጽበ ዘሎ።” መልኣከ ጸሃይ ቆሞስ ኣባ ዮሃንስ ከበደ