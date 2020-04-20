ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

ኢትዮጵያ መዓስከር ስደተኛታት ኤርትራዊያን ንምዕጻው ዝመደበቶ ክትግብሮ ትሸባሸብ።

ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

Ethiopia plans to close Eritrean refugee camp despite concerns

Source: Refugee Camp in Tigray

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Published 20 April 2020 at 1:58pm
Source: SBS

ቅልውላው ለበዳ ኮቪድ-19 ኣብዘለወሉ ኩነታት፡ ኤርትራዊያን ስደተኛታት ካብቲ ቦታ ምውጻእ ንሓደጋ ዘቃልዕ መደብ’ዩ ክብሉ ተጣበቕቲ የሰምዑ ኣለዉ።

Published 20 April 2020 at 1:58pm
Source: SBS
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