ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛOther ways to listen ኢትዮጵያ መዓስከር ስደተኛታት ኤርትራዊያን ንምዕጻው ዝመደበቶ ክትግብሮ ትሸባሸብ።Play04:49ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛOther ways to listen Source: Refugee Camp in TigrayGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (8.85MB)Published 20 April 2020 at 1:58pmSource: SBS ቅልውላው ለበዳ ኮቪድ-19 ኣብዘለወሉ ኩነታት፡ ኤርትራዊያን ስደተኛታት ካብቲ ቦታ ምውጻእ ንሓደጋ ዘቃልዕ መደብ’ዩ ክብሉ ተጣበቕቲ የሰምዑ ኣለዉ።Published 20 April 2020 at 1:58pmSource: SBSShareLatest podcast episodesእንቋዕ ናብ ልደት ኢየሱስ ክርስቶስ ብሰላም ኣብጽሓና! ትርጉሙ፣ ኣገባቡን ዕላምኡን ግን ንፈልጦ ዲና፧ መብርሂ ካብ መራሕቲ ሃይማኖትቀጥታ ፈነወ ምሉእ ትሕዝቶ ፖድካስት ኤስ ቢ ኤስ ትግርኛ (05/01/2023)'ህወሓት ካብ መዝገብ ሽበራ ክወጽእን ኣብ ልዕሊ መራሕቱ ቀሪቦም ዝነበሩ ገበናዊ ክስታት ክቋረጹን እዮም' - ሬድዋን ሑሰይን'ሮናልዶ ዝበለጸ ተጻዋታይ ኣብ ዓለም ስለዝኾነ ዝለዓለ ደሞዝ ይግብኦ'ዩ' - ጋንታ ኣልናስር