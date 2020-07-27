ኣማኑኤል ገ/ሄር፡ ናትናኤል ብርሃነ፡ መርሃዊ ቅዱስን ጽጋቡ ግርማይን ኣብ ግዝያዊ ዝርዝር ኣስማት ጋንታታት ንዙር ፈረንሳ ተረቚሖም

Source: AP Cyclingnews
Published 27 July 2020 at 2:52pm, updated 27 July 2020 at 3:04pm
Source: SBS
ሰሙናዊ መደብ ስፖርት (27/07/2020) ቅድድም ብሽግለታ ዙር ፈረንሳ 2020 ዝካየደሉ ዕለት ገና ኣብ ዘይተረጋገጸሉ ኣብ’ቲ ተታሒዙ ዘሎ ግዝያዊ ዕለት ነሓሰ 29 ተሳተፍቲ ጋንታታት ግዝያዊ ዝርዝር ስም ተቐዳደምተን የፍልጣ ኣለዋ፡ ኢትዮጵያዊን ኤርትራውያንን ተቐዳደምቲ ክቀዳደሙ ኢዮም፡ ኣብ ናይ መወዳእታ መዓልቲ ግጥማት ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ኣስቶን ቪላ ንስክላ ንታሕቲ ካብ ምውራድ ክትድሕን እንከላ ዋትፎርድ፡ ቦርንሞውዝን ኖርዊችን ወሪደን፡ ቸልሲን ማንቸስተርን ከኣ ንቻምፒዮንስ ሊግ ሓሊፈን፡ ቀዳሚት ጸላም ኣፍሪቃዊት ተሰላሚት ወርቂ መዳልያ ኦሎምፒክስ ኢትዮጵያዊት ኣትሌት ደራርቱ ቱሉ ካብ ምጉያይ ንላዕሊ ምግላብ ፈረስ ትፈቱ ከምዝነበረት ትፈልጡ’ዶ፧
Published 27 July 2020 at 2:52pm, updated 27 July 2020 at 3:04pm
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