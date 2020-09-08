ድሮ ሓድሽ ዓመት 2013 ምስ ቆሞስ ኣባ ዮሓንስ ከበደ።

Aba Yohhanes

Source: Supplied Aba Yohannes Kebede

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ኣቆጻጽራ ዓመት ኢትዮጵያ (ግእዝ) ካበይ መጺኡ? ምስ ናይ ካልእ ኣቆጻጽራ ፍልልዩን ምቅርራቡን እንታይ ይመስል? ጻንሖት ምስ ኣመሓዳሪ ቤተ ክርስትያን ኪዳነ ምህረት ኣደላይድ ብምኽንያት ሓድሽ ዓመት 2013።

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