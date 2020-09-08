ድሮ ሓድሽ ዓመት 2013 ምስ ቆሞስ ኣባ ዮሓንስ ከበደ።Play33:58 Source: Supplied Aba Yohannes KebedeGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (28.62MB) ኣቆጻጽራ ዓመት ኢትዮጵያ (ግእዝ) ካበይ መጺኡ? ምስ ናይ ካልእ ኣቆጻጽራ ፍልልዩን ምቅርራቡን እንታይ ይመስል? ጻንሖት ምስ ኣመሓዳሪ ቤተ ክርስትያን ኪዳነ ምህረት ኣደላይድ ብምኽንያት ሓድሽ ዓመት 2013።ShareLatest podcast episodesቀጥታ ፈነወ ምሉእ ትሕዝቶ ፖድካስት ኤስ ቢ ኤስ ትግርኛ (02/02/2023)"እዚ ስልማት ዝለዓለ'ኳ እንተኾነ ድሌት ምሕጋዝ ስለዘለኒ ገና ሰናይ ተግባረይ ክቕጽሎ እየ" - ያሲን ሙሳቀዳማይ ሚኒስተር ኣብይ ኣሕመድ ንመራሕቲ ሃይማኖት ኦርቶዶክስ ኢትዮጵያ ነቒፉ (ጸብጻባት)ቅልውላው ክብሪ መነባብሮ ወጻኢታት ናውቲ ትምህርቲ ተወሲኽዎ ንወለዲ የሻቕል