ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

ቀ/ሚ ኣብይ ኣሕመድ ኣንጻር ህወሓት ተሪር ናይ 'ንሓምሽሾ' መግለጺ ኣውጺኡ፡ ህወሓት ብግዲኡ መግለጺ ኣውጺኡ ኣሎ።

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Published 9 July 2020 at 1:22pm
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ኣብዚ ኣብ ኢትዮጵያ እናሓደረ ዝጋደድ ዘሎ ዕግርግር ኣብ መንጎ መንግስቲ ኣብይ ኣሕመድን ዉድብ ህወሓት ከቢድ ን ንኲናት ዝጽውዕ መግለጺታትን ይወጽእ ኣሎ።

Published 9 July 2020 at 1:22pm
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