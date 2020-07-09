ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛOther ways to listen ቀ/ሚ ኣብይ ኣሕመድ ኣንጻር ህወሓት ተሪር ናይ 'ንሓምሽሾ' መግለጺ ኣውጺኡ፡ ህወሓት ብግዲኡ መግለጺ ኣውጺኡ ኣሎ።Play03:51ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛOther ways to listen Source: SuppliedGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (2.98MB)Published 9 July 2020 at 1:22pmSource: SBS ኣብዚ ኣብ ኢትዮጵያ እናሓደረ ዝጋደድ ዘሎ ዕግርግር ኣብ መንጎ መንግስቲ ኣብይ ኣሕመድን ዉድብ ህወሓት ከቢድ ን ንኲናት ዝጽውዕ መግለጺታትን ይወጽእ ኣሎ።Published 9 July 2020 at 1:22pmSource: SBSShareLatest podcast episodesእንቋዕ ናብ ልደት ኢየሱስ ክርስቶስ ብሰላም ኣብጽሓና! ትርጉሙ፣ ኣገባቡን ዕላምኡን ግን ንፈልጦ ዲና፧ መብርሂ ካብ መራሕቲ ሃይማኖትቀጥታ ፈነወ ምሉእ ትሕዝቶ ፖድካስት ኤስ ቢ ኤስ ትግርኛ (05/01/2023)'ህወሓት ካብ መዝገብ ሽበራ ክወጽእን ኣብ ልዕሊ መራሕቱ ቀሪቦም ዝነበሩ ገበናዊ ክስታት ክቋረጹን እዮም' - ሬድዋን ሑሰይን'ሮናልዶ ዝበለጸ ተጻዋታይ ኣብ ዓለም ስለዝኾነ ዝለዓለ ደሞዝ ይግብኦ'ዩ' - ጋንታ ኣልናስር