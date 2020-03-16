ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

እዚ ዘለናዮ እዋን ንኩልና ዝተሓላለኸ ስለዝኾነ ጥዕና ቀዳምነት ሂብኩም መምርሒታትን ሕግታትን ሰብ መዚ ጥዕና ተኸተሉ - መሲን ሮናልዶን

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Olympic torch

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Published 16 March 2020 at 5:49pm, updated 16 March 2020 at 5:53pm
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ሰሙናዊ መደብ ስፖርት (16/03/2020) * መደበር ቴሌቪዥን ሱፐር ስፖርት ሓላፊ ዞባ ምብራቕ ኣፍሪቃ ዝነበረ ኣዉካ ገቸኦ ሓድሽ ዋና ኣካያዲ ሴካፋ ኮይኑ ተሰይሙ፡ * ፊፋ ንወርሒ ሰነ ኣብ ኢትዮጵያ ከካይዶ መዲቡ ዝነበረ ዋዕላ ብምኽንያት ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ንሰለስተ ኣዋርሕ ኣናዊሕዎ፡ * ሽግ ኦሎምፒክስ ኣብ ግሪኽ ድሕሪ ዝተኻየደ ባህላዊ ስነስርዓት ምውላዕ ናብ ቶክዮ፡ ጃፓን፡ እትገብሮ ጉዕዞ ብወግዒ ጀሚራ፡ * ኩነታት ለበዳ ኮሮና ቫይረስ እናበኣሰን እናስፋሕፈሐን ኣብ ዝኸደሉ ዳርጋ ኣብ ዝበዝሐ ክፋል ዓለምና ዝካየዱ ዓበይቲ ውድድራት ስፖርት ተዓዘብቲ ኣብ ዘይብሎም ሜዳታት፡ እንተዘየሎ ንኻልእ ግዜ ክመሓላለፉ፡ ክውንዘፉ ወይ ፈጺሞም ከይካየዱ ከቢድ ቁጠባውን ማሕበራውን ጽልዋ ዘለዎም ውሳነታት ይውሰኑ ኣለዉ፡

Published 16 March 2020 at 5:49pm, updated 16 March 2020 at 5:53pm
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