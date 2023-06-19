"ነጋሽ በዓልጋዶ ሰብዓ ቀቲልካስ ከይረሸኑኻዶ፧" ዛንታ ዓስከር ጥልያን ነጋሽ ኣብ እዋን መግዛእቲ

"ነጋሽ በዓልጋዶ ሰብዓ ቀቲልካስ ከይረሸኑኻዶ፧" ዛንታ ዓስከር ጥልያን ነጋሽ ኣብ እዋን መግዛእቲPlay11:25Get the SBS Audio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (13.51MB) "ነጋሽ በዓልጋዶ ሰብዓ ቀቲልካስ ከይረሸኑኻዶ" ተባሂሉ ብዛዕባ ዝተደርፈሉ ዓስከር ጥልያን ዝነበረ ኤርትራዊ ዛንታ ብ ኣባ ይስሓቕ ዝቐረበ ትሕዝቶ።ShareLatest podcast episodesዕለታዊ ዜና SBS ትግርኛ ( 19 ሰነ 2023)መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ካብ ኤርትራ ዘይተኸፍሎ 2.5 ሚልዮን ዶላር ከውሃቦ ይጽዕር ከም ዘሎ ገሊጹ። (ጸብጻብ)ቢንያም ግርማይ ኣብ ዙር ስዊስ መድረኻዊ ዓወት ኣመዝጊቡ፣ ዙር ስዊስን ቅድድም ብሽግለታን ግን ብሞት ሓደ ተቐዳዳማይ ኣብ ሓዘን ኣትዩ፣ዝርርብ መራሕቲ ኣፍሪቃ ምስ መራሕቲ ራሻን ዩክረይንን