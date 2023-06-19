"ነጋሽ በዓልጋዶ ሰብዓ ቀቲልካስ ከይረሸኑኻዶ፧" ዛንታ ዓስከር ጥልያን ነጋሽ ኣብ እዋን መግዛእቲ

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"ነጋሽ በዓልጋዶ ሰብዓ ቀቲልካስ ከይረሸኑኻዶ" ተባሂሉ ብዛዕባ ዝተደርፈሉ ዓስከር ጥልያን ዝነበረ ኤርትራዊ ዛንታ ብ ኣባ ይስሓቕ ዝቐረበ ትሕዝቶ።

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