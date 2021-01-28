ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

ኣሜሪካን ሕብረት ኤውሮጳን ትግራይ ምእታው ክሳብ ዝፍቀድን ዝርርብ ሰላም ክሳብ ዝጅመርን ሓገዛት የቋርጽዎ - ርእሲ ዓንቀጽ ዋሺንግተን ፖስት

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Published 28 January 2021 at 7:49pm, updated 28 January 2021 at 8:00pm
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ዕለታዊ ዜና ኤስቢኤስ ትግርኛ (28/01/2021) * ሕብረት ኤውሮጳ ንትካል መፍረ መድሃኒት ኣስትራዘነካ ነቲ ሕብረት ተወሰኽቲ መድሃኒታት ክታበት ኮቪድ-19 ካብ'ቶም ኣብ ኤውሮጳን ብሪጣንያን ዝርከቡ ፋብሪካታቱ ከቅርበሉ ዝያዳ ጸቅጢ ይገብረሉ: * መንግስቲ ኣሜሪካ ወተሃደራት መንግስቲ ኤርትራ ካብ ትግራይ ብቕልጡፍ ክወጹ ጸዊዑ: * ጋዜጣ ዋሺንግተን ፖስት ኣብ ልዕሊ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣቢይ ኣሕመድ ካብ ተቀባሊ ስልማት ሰላም ኖቤል ናብ ገበናት ኲናት ዝፈጸመ ተባሂሉ ዝተኸሰሰ ዝብል ኣርእስቲ ተሪር ነቔፌታ ዝሓዘለ ርእሰ ዓንቀጽ ኣውጺኣ:

Published 28 January 2021 at 7:49pm, updated 28 January 2021 at 8:00pm
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