ምጅማር ዋዕላ ክሊማ መራሕቲ ሃብታማት ሃገራት

Australian P M Morrison attends the G20 Official Welcome and Family photo with President Emmanuel Macron in Rome on Saturday, October 30. Source: Picture: Adam Taylor
ቀዳማይ ሚኒስተር ኢጣልያ ማርዮ ድራጊ ፡ መራሕቲ ሃገራት ዓለም ካብ ምጅማር እቲ ለበዳ ጀሚሮም ንፈለማ ግዜ ኣብ ጉጅለ 20 ዝሳተፉ ዘለዉ መራሕቲ ሃገራት ናብ ሮማ ክቕበልም ከሎ ፡ ሓባራዊ ኣተሓሳስባ ኣገዳሲ ምዃኑ ኣጕሊሑ ኣሎ ። ኣብ ዝተፈላለዩ ጉዳያት ከም ናይ ክታበት ማዕርነትን ዓለምለኻዊ ቊጠባን ከምኡውን ኣብ መንጎ መራሕቲ ናይ ብዙሕ ብዙሕነትን ናይ ክልትኣዊ ዝርርብ ተኻይዶም ። እዚ ዝስዕብ ጸብጻብ... ብዛዕባ ለውጢ ኵነታት ኣየር ኣንጸላልዩሉ ዘሎ፡ ኣብ ግላስጎው ዝግበር ዋዕላ ኮፕ26 ክድህስስ እዩ።
Published 31 October 2021 at 9:54pm
Source: SBS
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