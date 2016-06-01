ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

ቅትለት ኣቶ ገረዝግሄር የማነ ኣብ ካናዳ

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Gary Yemane

Gary Yemane Source: Gary Yemane

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Published 1 June 2016 at 11:53am, updated 1 June 2016 at 12:06pm
By Beyene Semere
Source: SBS
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ኣ"ኣብ መንእሰያት ዝርኤ ባእሲን ዕግርግርን ደው ክብል ዝዓየየ ሰብ፡ ኣብ ሰሜን ኤድሚንተን ካናዳ ብጥይት ተቐቲሉ።" እዚ ብናይ ካናዳ ጋዜጣ (CBC) ኣርእስቲ ተዋሂብዎ ብዛዕባ ኣቶ ገረዝጊሄር የማነ ዝተጻሕፈ ዓንቀጽ'ዩ። ወዲ 63 ዓመት ኤርትራዊ ካናዳዊ ገረዝግሄር የማነ ን ል ዕሊ 30 ዓመታት ከም ነርስ ኮይኑ እናሰርሐ ኣብ ካናዳ ዝነብር ዝነበረ'ዩ። ብ ዓርቢ ኣብ ጥቓ ገዝኡ ብዙሕ ጠያዪቲ ተተኩሱሉ ተቐቲሉ። ብዛዕባዚ ኩነታት ንምፍላጥ ናብ ገዛኡ ናብ ካናዳ ደዊልና፡ በዓልቲ ቤቱ ኣብ ሓዘን ብምህላዋ ክትዛረብ ኣይከኣለትን፡ ወዲ ሓትኖኡ ዝኾነ መምህር ኣለምሰገድ ኣስገዶም ብዛዕባ ገረዝጊሄርን ኩነታት ኣማዉታኡን ገሊጹልና ኣሎ እንሆ።

Published 1 June 2016 at 11:53am, updated 1 June 2016 at 12:06pm
By Beyene Semere
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