ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛOther ways to listen ኣብ ፈለማ እዋን ኦቲዝም ንዝሕዞም ቆልዑ ምፍላጥን ምድጋፍን (ምንባር ኣብ ኣውስትራሊያ)Play09:26ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛOther ways to listen Source: Getty ImagesGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (12.32MB)Published 31 March 2021 at 6:02pmSource: SBS ኦቲዝም ንሓደ ውልቀ-ሰብ ብብዙሕ መገዲ ዝጸሉ ዝሕታለ ምምዕባል ናይ ሓንጎል እዩ ። ቆልዑ እቲ ሕማም ከምዘለዎም ምልላይ ን ቆልዑ ኣብ ምሕጋዝ ዓቢ ተራ ኣለዎ።Published 31 March 2021 at 6:02pmSource: SBSShareLatest podcast episodesቀጥታ ምሉእ ትሕዝቶ ኤስ ቢ ኤስ ትግርኛ (12 መስከረም 2022)መንግስቲ ኤርትራ: "ወያነ ሓሶት፡ ጥልመትን ምትላልን ከም ጥበብ ፖለቲካ" ይጥቀምሉ ኣሎ ክብል ከሲሱ። (ጸብጻብ)ቢንያም ግርማይ ኣብ ኲቤክ ሳልሳይ ወጺኡ፣ ጋንትኡ ምስ ስሙ ዘይናይሃገሩ ባንዴራ ስለዝተቐመጠሉ ጥርዓን ኣቕሪባ“ህዝቢ ንዓመተ 2015 ናይ ራህዋ ዓመት ክትኮነሉ ብተስፋ እዩ ዝጽበ ዘሎ።” መልኣከ ጸሃይ ቆሞስ ኣባ ዮሃንስ ከበደ