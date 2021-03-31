ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

ኣብ ፈለማ እዋን ኦቲዝም ንዝሕዞም ቆልዑ ምፍላጥን ምድጋፍን (ምንባር ኣብ ኣውስትራሊያ)

ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

Settlement Guide: Helping autistic children thrive with early diagnosis and support

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Published 31 March 2021 at 6:02pm
Source: SBS

ኦቲዝም ንሓደ ውልቀ-ሰብ ብብዙሕ መገዲ ዝጸሉ ዝሕታለ ምምዕባል ናይ ሓንጎል እዩ ። ቆልዑ እቲ ሕማም ከምዘለዎም ምልላይ ን ቆልዑ ኣብ ምሕጋዝ ዓቢ ተራ ኣለዎ።

Published 31 March 2021 at 6:02pm
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ቀጥታ ምሉእ ትሕዝቶ ኤስ ቢ ኤስ ትግርኛ (12 መስከረም 2022)

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