ክርስቶስ’ዶ ክልተሳዕ ተወሊዱ’ዩ ክልተ መዓልቲ ልደት ነብዕል ዘለና፧ መብርሂ ብዛዕባ ልደት ካብ ቀሺ ዮናስ

ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛOther ways to listen ክርስቶስ’ዶ ክልተሳዕ ተወሊዱ’ዩ ክልተ መዓልቲ ልደት ነብዕል ዘለና፧ መብርሂ ብዛዕባ ልደት ካብ ቀሺ ዮናስPlay15:35ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛOther ways to listen Keshi Yonas Welderufael Source: SuppliedGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (20.26MB)Published 25 December 2021 at 10:01amSource: SBS ንኹሎም ኣመንቲ ርሑስ በዓል ልደትን ሓድሽ ዓመት 2022 እናተመነና፡ ታሪኽን ኣመጻጽ ኣን በዓል ልደት ዝምልከት ቀሺ ዮናስ ወልደሩፋኤል ዝሃብዎ መብርሂ ቀሪቡ ኣሎ።Published 25 December 2021 at 10:01amSource: SBSShareLatest podcast episodesቀጥታ ምሉእ ትሕዝቶ ኤስ ቢ ኤስ ትግርኛ (12 መስከረም 2022)መንግስቲ ኤርትራ: "ወያነ ሓሶት፡ ጥልመትን ምትላልን ከም ጥበብ ፖለቲካ" ይጥቀምሉ ኣሎ ክብል ከሲሱ። (ጸብጻብ)ቢንያም ግርማይ ኣብ ኲቤክ ሳልሳይ ወጺኡ፣ ጋንትኡ ምስ ስሙ ዘይናይሃገሩ ባንዴራ ስለዝተቐመጠሉ ጥርዓን ኣቕሪባ“ህዝቢ ንዓመተ 2015 ናይ ራህዋ ዓመት ክትኮነሉ ብተስፋ እዩ ዝጽበ ዘሎ።” መልኣከ ጸሃይ ቆሞስ ኣባ ዮሃንስ ከበደ