ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

ክርስቶስ’ዶ ክልተሳዕ ተወሊዱ’ዩ ክልተ መዓልቲ ልደት ነብዕል ዘለና፧ መብርሂ ብዛዕባ ልደት ካብ ቀሺ ዮናስ

ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

Christmass celebration

Keshi Yonas Welderufael Source: Supplied

Get the SBS Radio app

Other ways to listen

Published 25 December 2021 at 10:01am
Source: SBS

ንኹሎም ኣመንቲ ርሑስ በዓል ልደትን ሓድሽ ዓመት 2022 እናተመነና፡ ታሪኽን ኣመጻጽ ኣን በዓል ልደት ዝምልከት ቀሺ ዮናስ ወልደሩፋኤል ዝሃብዎ መብርሂ ቀሪቡ ኣሎ።

Published 25 December 2021 at 10:01am
Source: SBS
Share

Latest podcast episodes

Live Podcast Ibro 1.JPG

ቀጥታ ምሉእ ትሕዝቶ ኤስ ቢ ኤስ ትግርኛ (12 መስከረም 2022)

Radio telescopes - Tigrinya.jpg

መንግስቲ ኤርትራ: "ወያነ ሓሶት፡ ጥልመትን ምትላልን ከም ጥበብ ፖለቲካ" ይጥቀምሉ ኣሎ ክብል ከሲሱ። (ጸብጻብ)

Spectators observe a minute silence.jfif

ቢንያም ግርማይ ኣብ ኲቤክ ሳልሳይ ወጺኡ፣ ጋንትኡ ምስ ስሙ ዘይናይሃገሩ ባንዴራ ስለዝተቐመጠሉ ጥርዓን ኣቕሪባ

Capture.JPG

“ህዝቢ ንዓመተ 2015 ናይ ራህዋ ዓመት ክትኮነሉ ብተስፋ እዩ ዝጽበ ዘሎ።” መልኣከ ጸሃይ ቆሞስ ኣባ ዮሃንስ ከበደ