ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

ህይወቱ ብድሌት ንዘልኣለም ከተዕርፍ ዝመረጸ ኣውስትራልያዊ

ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

Professor David Goodall in Switzerland

Source: AAP

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Published 14 May 2018 at 8:20pm
By SBS Tigrinya
Source: SBS

ወዲ 104 ዓመት ዝኾነ ኣውስትራልያዊ ተመራማሪ ስነፍልጠት ደይቪድ ጉዶል ብወለንትኡ ክመውት ወይ ዩታኔዥያ ክፍጸመሉ ናብ ስዊዘርላንድ ብምኻድ ኣብኡ ዓሪፉ። ንሱ ከም’ዚ ዝፈጸመ ወይ ዝተፈጸመሉ ናይ ፈለማ ኣውስትራልያዊ’ዩ።

Published 14 May 2018 at 8:20pm
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