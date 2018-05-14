ህይወቱ ብድሌት ንዘልኣለም ከተዕርፍ ዝመረጸ ኣውስትራልያዊ

ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛOther ways to listen ህይወቱ ብድሌት ንዘልኣለም ከተዕርፍ ዝመረጸ ኣውስትራልያዊPlay06:03ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛOther ways to listen Source: AAPGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (11.1MB)Published 14 May 2018 at 8:20pmBy SBS TigrinyaSource: SBS ወዲ 104 ዓመት ዝኾነ ኣውስትራልያዊ ተመራማሪ ስነፍልጠት ደይቪድ ጉዶል ብወለንትኡ ክመውት ወይ ዩታኔዥያ ክፍጸመሉ ናብ ስዊዘርላንድ ብምኻድ ኣብኡ ዓሪፉ። ንሱ ከም’ዚ ዝፈጸመ ወይ ዝተፈጸመሉ ናይ ፈለማ ኣውስትራልያዊ’ዩ።Published 14 May 2018 at 8:20pmBy SBS TigrinyaSource: SBSShareLatest podcast episodesቀጥታ ፈነወ ምሉእ ትሕዝቶ ፖድካስት ኤስ ቢ ኤስ ትግርኛ (05/01/2023)'ህወሓት ካብ መዝገብ ሽበራ ክወጽእን ኣብ ልዕሊ መራሕቱ ቀሪቦም ዝነበሩ ገበናዊ ክስታት ክቋረጹን እዮም' - ሬድዋን ሑሰይን'ሮናልዶ ዝበለጸ ተጻዋታይ ኣብ ዓለም ስለዝኾነ ዝለዓለ ደሞዝ ይግብኦ'ዩ' - ጋንታ ኣልናስርብዝሒ ናብ ኣውስትራልያ ዝመጹ ሰባት ኣብ`ዚ ዓመት ናብ ቅድሚ ኮቪድ ዝነበሮ መጠን ይምለስ