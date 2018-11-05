ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

ሓጸርቲ ጸብጻባት ካብ ኢትዮጵያ (05 ሕዳር 2018)

ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

Homeland News

Source: SBS Tigrinya

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Published 5 November 2018 at 4:26pm
By SBS Tigrinya
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ዕስለ ኣምበጣ ኣብ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ተራእዩ፡ ዝደገሰ ውጥጥ መንግስታት ክልል ትግራይን ኣምሓራን ይንህር፡ ኢትዮጵያ ድሕሪ 13 ዓመታት ንፈለማ እዋን 1.2 ቢልዮን ዶላር ካብ ባንኪ ዓለም ትረክብ፡ መቐለ ብ360 ሚልዮን ብር ዝተሃንፀ ንመስተ ዝወዕል መፈልፈሊ ማይ 11 ዓመታት ተፀብያ ኣመሪቓ ስነ ጥበባውያን ትግራይ፣ ኤርትራን ኦሮምያን ኣብ መቐለ መራጎዲ ዝምድና ኢትዮጵያን ኤርትራን ምርኢት ሙዚቃ ከቕርቡ እዮም፡፡ ፕረዝደንት ኦሮምያ ለማ መገርሳ ንዕጡቓት ዝጸሩሉ ትዕግስቲ ከም ዝተፀንቀቐ ኣጠንቂቖም።

Published 5 November 2018 at 4:26pm
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