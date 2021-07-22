ውግኣት ኣብ መንጎ ሓይልታት ምክልኻል ትግራይን ሰራዊት ኢትዮጵያን ዕጡቓት ካልኦት ክልላትን ይቕጽሉ፡ ክልቲኦም ወገናት ሰራዊት ደምሲስና ይብሉ፡
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Published 22 July 2021 at 7:01pm, updated 22 July 2021 at 7:13pm
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ጸብጻባት ዜና (22/07/2021) * ውግእ ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ኣንጻር ሰራዊት ኢትዮጵያን ዕጡቓት 9 ክልላት’ታ ሃገርን ይቕጽል ኣሎ ክልቲኦም ወገናት ሰራዊት ደምሲስና ይብሉ፡ * መንግስቲ ክልል ኣምሓራ ብርጋዴር ጀነራል ተፈራ ማሞ ኣዛዚ ፍሉይ ሓይሊ’ቲ ክልል ገይሩ ሸይሙ፡ * ምምሕዳር ኣዲስ ኣበባ ንሰራዊት ኢትዮጵያ ዝድግፍ ንሓይልታት ትግራይ ዝቃወም ሰልፊ የካይድ፡ * ዩኒቨርሲቲ መቐለ ከምህሮም ዝጸንሐ ተመሃሮ ቀለቦም ከም ዝተወደአ ገሊጹ፡ መንግስቲ ፌደራል ንዘጋጥም ጸገም ሓላፍነት ክወስድ ሓቲቱ፡ * ሱዳን ኣብ ጉዳይ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ሕጂ’ውን ቀያዳይ ስምምዕ ክእሰር ከም ትሰርሕ ኣፍሊጣ፡
Published 22 July 2021 at 7:01pm, updated 22 July 2021 at 7:13pm
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