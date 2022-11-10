ዕዳጋ መቐለ ብመጠኑ ይረጋጋእ ፣ ኤርትራውያን ስደተኛታት ካብ መዓስከራት ትግራይ ናብ ኣለምዋጭ፣ ጎንደር፣ ከይዶም (ጸብጻብ)

ጸብጻባት ዜና Credit: Getty
Published 10 November 2022 at 7:30pm
By SBS Tigrinya
Presented by SBS Tigrinya
Source: SBS / SBS Tigrinya
ጸብጻብ ዜናታት: * ድሕሪ ኣዋጅ ምቁራፅ ውግእ ዕዳጋ መቐለ ብመጠኑ ክረጋጋእ ጀሚሩ; * ነቲ ሰሙን ዝገበረ ስምምዕ ስዒቡ ናብ ትግራይ ዝኣተወ ሰብኣዊ ሓገዝ ከም ዘየለ ተሓቢሩ። * ኣብ ኬንያ ክካየድ ዝጸንሐ ዝርርብ ኣዘዝቲ ሰራዊትን ትግራይን ኢትዮጵያን ሎሚ ክዛዘም ትጽቢት ይግበር። * ኣብ ትግራይ ዝርከባ መዓስከራት መዓስከራት ኤርትራውያን ስደተኛታት ናብ ጎንደር ዝርከብ ኣለምዋጭ ከይዶም። * ኤርትራ ንዞባዊ ምርግጋእ ከይትዕንቅፍ ዝገብር ዝተብሃለ ሓዱሽ ፖሊሲ ኣሜሪካ ከም ዝተዳለወ ተገሊጹ። * ኣብ ኦሮምያ ብዝቐጸለ ኲናት ብዓሰርተታት ዝቑጸሩ ሰባት ከም ዝተቐትሉ ተገሊጹ።
Published 10 November 2022 at 7:30pm
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