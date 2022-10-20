ነፋሪት መገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ኣብ ግሪኽ ካብ መጥቃዕቲ ንስክላ ተሪፋ፣ ህዩማን ራይትስ ዎች ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ማዕቀብ ክግበር ጸዊዑ፣

ጸብጻባት ዜና Credit: Getty
Published 20 October 2022 at 7:17pm
By SBS Tigrinya
Presented by SBS Tigrinya
Source: SBS / SBS Tigrinya
ጸብጻብ ዜናታት (20/10/2022) ነፋሪት መገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ኣብ ግሪኽ ካብ መጥቃዕቲ ንስካላ ከም ዝተረፈት ተገሊጹ፣ ኣብ ትግራይ ቁሸት ሺምብሊና ኣብ እትበሃል 46 ሰባት ብኣልማማ ተቐቲሎም፣ ህዩማን ራይትስ ዎች ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ማዕቀብ ክግበር ጸዊዑ፣ ናይ 2023 ዕቑር ሸርፊ ወጻኢ ኢትዮጵያ ን18 መዓልታት ዝሽፍን ምዃኑ iምፍ ኣሚቱ፣ ኢራን ድሕሪ ሓደ ዓመት ብጉዳይ ኲናት ትግራይ ተኸሲሳ ዝብሉ ንሎሚ በጺሖምና ዘለው ዜናታት’ዮም።
Published 20 October 2022 at 7:17pm
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