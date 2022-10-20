SBS Tigrinya

ነፋሪት መገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ኣብ ግሪኽ ካብ መጥቃዕቲ ንስክላ ተሪፋ፣ ህዩማን ራይትስ ዎች ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ማዕቀብ ክግበር ጸዊዑ፣

SBS Tigrinya

Homeland Report

ጸብጻባት ዜና Credit: Getty

Get the SBS Radio app

Other ways to listen

Published 20 October 2022 at 7:17pm
By SBS Tigrinya
Presented by SBS Tigrinya
Source: SBS / SBS Tigrinya

ጸብጻብ ዜናታት (20/10/2022) ነፋሪት መገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ኣብ ግሪኽ ካብ መጥቃዕቲ ንስካላ ከም ዝተረፈት ተገሊጹ፣ ኣብ ትግራይ ቁሸት ሺምብሊና ኣብ እትበሃል 46 ሰባት ብኣልማማ ተቐቲሎም፣ ህዩማን ራይትስ ዎች ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ማዕቀብ ክግበር ጸዊዑ፣ ናይ 2023 ዕቑር ሸርፊ ወጻኢ ኢትዮጵያ ን18 መዓልታት ዝሽፍን ምዃኑ iምፍ ኣሚቱ፣ ኢራን ድሕሪ ሓደ ዓመት ብጉዳይ ኲናት ትግራይ ተኸሲሳ ዝብሉ ንሎሚ በጺሖምና ዘለው ዜናታት’ዮም።

Published 20 October 2022 at 7:17pm
By SBS Tigrinya
Presented by SBS Tigrinya
Source: SBS / SBS Tigrinya
Share

Latest podcast episodes

Full Podcast

ቀጥታ ምሉእ ትሕዝቶ ፖድካስት ኤስ ቢ ኤስ ትግርኛ (20 ጥቅምቲ 2022)

Tory turmoil

ሓድሽ ሚኒስተር ፋይናንስ ዩኬ ቅድሚኡ ዝነበረ ሚኒስተር ዘውጽኦ ፖሊሲታት ቁጠባ ቀዳዲዱ ደርብይዎ

online shopping

መኽሰባትን ሓደጋታትን ኣብ ኦንላይን ምግዛእ (ምንባር ኣብ ኣውስትራልያ)

Full Podcast

ቀጥታ ምሉእ ትሕዝቶ ፖድካስት ኤስ ቢ ኤስ ትግርኛ (17 ጥቅምቲ 2022)