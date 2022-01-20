ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

በዓል ጥምቀት ኣብ ኣስመራ መምርሒታት ኮቪድ ብምኽታል ኣብ መቐለ ኸኣ ብስግኣት መጥቃዕቲ ድሮን ታቦት ከይወጸ ተኸቢሩ

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Homeland Report

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Published 20 January 2022 at 8:49pm, updated 20 January 2022 at 8:51pm
Source: SBS

ሓጸርቲ ጸብጻባት ዜና፡ * በዓል ጥምቀት ኣብ ትግራይ ብሰንኪ ስግኣት መጥቃዕቲ ድሮን ታቦታት ካብ ቤተክርስትያን ከይወጹ፡ ኣብ ኤርትራ መምርሒታት ኮቪድ-19 ብምኽባር ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኸኣ ፓትሪያርክ ኣቡነ ማትያስ ኣብ ዘይብሉ ተኸቢሮም፡ * ዋና ጸሓፊ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣንቶንዮ ጕተረሽ ዝርከብዎም ዓበይቲ መራሕቲ ኲናት ትግራይ ብሰላም ክፍታሕ ተስፋ ከምዘሎ ክገልጹ’ንከለዉ መራሕቲ ኣምሓራ ግን ዝቕጽለሉ ተርእዮ ከምዘሎ ይዛረቡ፡ * ኣብ ትግራይ ብሰንኪ ሕጽረት መድሃኒትን መግብን ልዕሊ 1 400 ህጻናት ከምዝሞቱ ቢሮ ሓለዋ ጥዕና’ቲ ክልል ገሊጹ

Published 20 January 2022 at 8:49pm, updated 20 January 2022 at 8:51pm
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