ድሕሪ ናይ 2 ዓመታት ኲናት ላዕለዋይ ጉጅለ ልኡኽ መንግስቲ ፌዴራል ናብ መቐለ ኣምሪሑ፣ 'ከይዲ ኣፈፃፅማ ስምምዕ ፕሪቶርያ ተስፋ ዝህብ'ዩ' ቀ/ሚ ኣቢይ ኣሕመድ
ጸብጻባት ዜና Credit: Getty
Published 26 December 2022 at 7:23pm
By SBS Tigrinya
Presented by SBS Tigrinya
Source: SBS / SBS Tigrinya
ጸብጻባት ዜና: * ድሕሪ ናይ 2 ዓመታት ኲናት ላዕለዋይ ጉጅለ ልኡኽ መንግስቲ ፌዴራል ናብ መቐለ ኣምሪሑ። * ቀዳማይ ሚንስተር ኢትዮጵያ "ከይዲ ኣፈፃፅማ ስምምዕ ፕሪቶርያ ተስፋ ዝህብ ምዃኑ ሓቢሩ። * ሕብረት ኤውሮጳ፣ ኣሜሪካን እንግሊዝን ሰራዊት ኤርትራ ካብ ትግራይ ክወጽእ፣ መሰረታውያን ኣገልግልታት ክምለሳ ፀቕጢ ኣሐይለን። * ዕጡቓት ኣምሓራን ሰራዊት ኤርትራን ሕጂ ውን ብምቕታል፣ ምግፋዕን ምዕማጽ ደቀንስትዮን ተኸሲሶም። * ኢጋድ ንተግባራውነት እቲ ስምምዕ ሰላም ከምዝድግፍ ኣፍሊጡ። * ላዐለዋይ ኣማኻሪ መገዲ ኣየር ዴልታ ዝኾኑ ኣቶ ተወልደ ገብረማርያም ኣብ ኬንያ ሓዱሽ መሪሕነት ክረኽቡ ምዃኖም ተገሊጹ።
Published 26 December 2022 at 7:23pm
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