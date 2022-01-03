ብዘይሕጋዊ ምዝውዋር ሰባት ተኸሲሱ ብኢንተርፖል ዝድለ ዝነበረ ኤርትራዊ- ኔዘርላንዳዊ ጆን-ሃብተ ኣብ ኬንያ ተታሒዙ። (ካብ ኣርእስታት ጸብጻብ)
Source: Getty Images
ኣርእስታት ዜና ኣብዚ ውሽጢ ክልተ ሰሙን 'ሓዱሽ ማዕበል ለበዳ ኮቪድ-19' ከም ዝተኸስተ ሚንስትሪ ጥዕና ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ። ሚንስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ኢትዮጵያ: ልዕሊ 80 ሽሕ ዜጋታቱ ኣብ ኣብያተማእሰርቲ ስዑዲ ዓረብ ይሳቐዩ ከም ዘለዉ ኣሚኑ። ብዘይሕጋዊ ምዝውዋር ሰባት ተኸሲሱ ብኢንተርፖል ዝድለ ዝነበረ ኤርትራዊ- ኔዘርላንዳዊ ጆን-ሃብተ ኣብ ኬንያ ተታሒዙ። ቀዳማይ ሚንስትር ሱዳን ዓብደላ ሓምዶክ ፤ ድሕሪ ጽዑቕ ህዝባዊ ተቓውሞ ካብ መዝነቱ ወሪዱ። ስነስርዓት ቀብሪ ገዲም ተጋዳላይ ሮመዳን መሓመድ ኑር ኣብ ኣስመራ መቓብር ሓርበኛታት ተፈጺሙ።። ዝብሉ ኣርእስታት ዝሓዘ ሓጸርቲ ጸብጻባት ልኡኽና ክቐርብዩ።
Published 3 January 2022 at 6:10pm
Source: SBS
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