ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

ብዘይሕጋዊ ምዝውዋር ሰባት ተኸሲሱ ብኢንተርፖል ዝድለ ዝነበረ ኤርትራዊ- ኔዘርላንዳዊ ጆን-ሃብተ ኣብ ኬንያ ተታሒዙ። (ካብ ኣርእስታት ጸብጻብ)

ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

Homeland News

Source: Getty Images

Get the SBS Radio app

Other ways to listen

Published 3 January 2022 at 6:10pm
Source: SBS

ኣርእስታት ዜና ኣብዚ ውሽጢ ክልተ ሰሙን 'ሓዱሽ ማዕበል ለበዳ ኮቪድ-19' ከም ዝተኸስተ ሚንስትሪ ጥዕና ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ። ሚንስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ኢትዮጵያ: ልዕሊ 80 ሽሕ ዜጋታቱ ኣብ ኣብያተማእሰርቲ ስዑዲ ዓረብ ይሳቐዩ ከም ዘለዉ ኣሚኑ። ብዘይሕጋዊ ምዝውዋር ሰባት ተኸሲሱ ብኢንተርፖል ዝድለ ዝነበረ ኤርትራዊ- ኔዘርላንዳዊ ጆን-ሃብተ ኣብ ኬንያ ተታሒዙ። ቀዳማይ ሚንስትር ሱዳን ዓብደላ ሓምዶክ ፤ ድሕሪ ጽዑቕ ህዝባዊ ተቓውሞ ካብ መዝነቱ ወሪዱ። ስነስርዓት ቀብሪ ገዲም ተጋዳላይ ሮመዳን መሓመድ ኑር ኣብ ኣስመራ መቓብር ሓርበኛታት ተፈጺሙ።። ዝብሉ ኣርእስታት ዝሓዘ ሓጸርቲ ጸብጻባት ልኡኽና ክቐርብዩ።

Published 3 January 2022 at 6:10pm
Source: SBS
Share

Latest podcast episodes

Live Podcast Ibro 1.JPG

ቀጥታ ምሉእ ትሕዝቶ ኤስ ቢ ኤስ ትግርኛ (12 መስከረም 2022)

Radio telescopes - Tigrinya.jpg

መንግስቲ ኤርትራ: "ወያነ ሓሶት፡ ጥልመትን ምትላልን ከም ጥበብ ፖለቲካ" ይጥቀምሉ ኣሎ ክብል ከሲሱ። (ጸብጻብ)

Spectators observe a minute silence.jfif

ቢንያም ግርማይ ኣብ ኲቤክ ሳልሳይ ወጺኡ፣ ጋንትኡ ምስ ስሙ ዘይናይሃገሩ ባንዴራ ስለዝተቐመጠሉ ጥርዓን ኣቕሪባ

Capture.JPG

“ህዝቢ ንዓመተ 2015 ናይ ራህዋ ዓመት ክትኮነሉ ብተስፋ እዩ ዝጽበ ዘሎ።” መልኣከ ጸሃይ ቆሞስ ኣባ ዮሃንስ ከበደ