ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

ዋ/ጸሓፊ ው.ሕ.ሃ ኣንቶንዮ ጉተሬዝ ምስ ቀ/ሚ ኢትዮጵያ ብዛዕባ ሰብኣዊ ረድኤትን ኩናት ምስ ትግራይ ብልዝብ ምፍታሕ ዝምልከትን ከም ዝተዘራረቡ ገሊጾም። (ጸብጻብ)

ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

Homeland News

Source: Getty Images

Get the SBS Radio app

Other ways to listen

Published 4 November 2021 at 6:02pm
Source: SBS

ኣርእስታት ጸብጻብ፥ ፌስቡክ: መጋደዲ ጽልኢት ንዝበሎ መግለጺ ቀዳማይ ሚንስትር ኣብይ ኣሕመድ ካብ መርበቡ ከም ዝኣለየ ሓቢሩ። ሊቀመንበር ሕብረት ኣፍሪካ ሙሳ ፋቂ መሃማት ኩናት ትግራይ ብልዝብ ክፍታሕ ሓቲቱ። ኬንያ ብሰንኪ እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ምስታ ሃገር ዘዳቡዋ ግዝኣት ኩናት ዓጽያቶ። ዝብሉ ኣርእስታት ዝሓዘ ጸብጻብ ልኡኽና ክቐርብ እዩ። ኣብ ትግራይ ኲናት ካብዝጅምር ሓደ ዓመት ምምል ኡ ምኽንያት ብምግባር ምስ ዶ/ኪዳነ ካብ ኣደላይድ ዶ/ር ኣደራጃቸው ካብ ካንቤራን ካብ መልበርን ኣቶ ሙልጌታ ደሞዝን ኣዛሪብናዮም ኣለና ድሒሩ ክቐርብ እዩ።

Published 4 November 2021 at 6:02pm
Source: SBS
Share

Latest podcast episodes

Live Podcast Ibro 1.JPG

ቀጥታ ምሉእ ትሕዝቶ ኤስ ቢ ኤስ ትግርኛ (12 መስከረም 2022)

Radio telescopes - Tigrinya.jpg

መንግስቲ ኤርትራ: "ወያነ ሓሶት፡ ጥልመትን ምትላልን ከም ጥበብ ፖለቲካ" ይጥቀምሉ ኣሎ ክብል ከሲሱ። (ጸብጻብ)

Spectators observe a minute silence.jfif

ቢንያም ግርማይ ኣብ ኲቤክ ሳልሳይ ወጺኡ፣ ጋንትኡ ምስ ስሙ ዘይናይሃገሩ ባንዴራ ስለዝተቐመጠሉ ጥርዓን ኣቕሪባ

Capture.JPG

“ህዝቢ ንዓመተ 2015 ናይ ራህዋ ዓመት ክትኮነሉ ብተስፋ እዩ ዝጽበ ዘሎ።” መልኣከ ጸሃይ ቆሞስ ኣባ ዮሃንስ ከበደ