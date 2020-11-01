ኣቦ ወምበር ሉኣላዊ ሱዳን ናብ ኢትዮጵያ ላዕለዎት ኣዘዝቲ ግብጺ ናብ ሱዳን የምርሑ። (ኣርእስታት ጸብጻብ)

Source: Abiy Ahmed Ali Twitter
ኣርእስታት፥ ኩባንያ ኣውስትራልያ ፎርትስኪዩ ፊውቸር ኢንዱስትሪ ብ10 ቢልዮን ዶላር ኣመሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ምፍልፋል ተሓዳሲ ፀዓት ክወፍር ተሰማሚዑ። ኣቦ ወንበር ሉኣላዊ ባይቶ ሱዳን ናብ ኣዲስ ኣበባ ኣቕኒዑ። ቅድሚ ሰሙን ናብ ካይሮ ኣቕኒዑ ዝነበረ ጀነራል አብዱልፈታሕ ኣልቡርሃን ብዓርቢ እውን ምስ ብምክልኻልን ጡረተኛ ወታሃደራትን ዝተመርሐ ልኡኽ ኣብ ቤት ጽሕፈቱ ከም ዘዘራበ ተገሊጹ። ብዜካ’ዚ ብኢታማዦር ሹም ዝተመርሑ ላዕለዎት ኣዘዝቲ ሰራዊት ግብጺ ናብ ሱዳን ከም ዝኣተዉ እውን ተሓቢሩ። ልኡኽ ሕብረት ኣውሮፖ መንግስቲ ፌደራልን መንግስቲ ክልል ትግራይን ከሸማግል ከም ዘዘራረቦም ተገሊጹ። ኣብ ኤርትራ ዞባ ደቡብ ዝተኸስተ ዕስለ ኣንበጣ ናብ ካልእ ከባቢ ከም ዘይኸይድ ይጭፍጨፍ ከም ዘሎ ተሓቢሩ።
Published 2 November 2020 at 7:55am
Source: SBS
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