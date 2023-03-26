ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይ ምርመራ ገበናት ኲናት ከይካየድ ትገብሮ ዝነበረት ፃዕሪ ከም ተቋርፆ ተገሊፁ።Play05:23Get the SBS Audio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (3.83MB) ሓዱሽ ፕረዚደንት ትግራይ ጌታቸው ረዳ ሰላምም ፀጥታን ንምስፋንን፣ ግዝኣታዊ ሓድነትን ንምኽባር ከም ዝሰርሑ ተዛሪቦም። ኤርትራ:ንፕሮጀክት ፀሓያዊ ፀዓት ደቀምሓረ ዝውዕል ስምምዕ $50 ሚልዮን ተፈሪሙ።ShareLatest podcast episodesኣተሓሳሳቢ ጉዳይ ብዛዕባ አለክትሮኒካዊ ምትካኽ ወይ ቨፒንግሃ/ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ኢትዮጵያ ሳልሳይ ዙር ምድባዊ መጻረዪ ግጥማ ንዋንጫ ሃገራት ኣፍሪቃ 2023 ኣካይዳ ብጊኒ 2-0 ተሳዒራ።ኣብ ግዝኣት ኒው ሳውዝ ወልስ ኣብ ዝተገብረ ምርጫ ሰልፊ ለበር ተዓዊቱ።"ምጽሓፍ መዝገበ ቃላት ከም ልቢወለድ ኣይኮነን፡ ብውልቂ ዘይኮነ ብብዙሓት ዝጸሓፍ ነቲ ዘሎ እናማሓየሽካን እናወሰኽካን ዝቕጽል እዩ።" 2ይ ክፋል ዕላል ምስ ኣቶ ኣርኣያ ካሳ