ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይ ምርመራ ገበናት ኲናት ከይካየድ ትገብሮ ዝነበረት ፃዕሪ ከም ተቋርፆ ተገሊፁ።

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ሓዱሽ ፕረዚደንት ትግራይ ጌታቸው ረዳ ሰላምም ፀጥታን ንምስፋንን፣ ግዝኣታዊ ሓድነትን ንምኽባር ከም ዝሰርሑ ተዛሪቦም። ኤርትራ:ንፕሮጀክት ፀሓያዊ ፀዓት ደቀምሓረ ዝውዕል ስምምዕ $50 ሚልዮን ተፈሪሙ።

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Girl smoking electronic cigarette

ኣተሓሳሳቢ ጉዳይ ብዛዕባ አለክትሮኒካዊ ምትካኽ ወይ ቨፒንግ

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ሃ/ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ኢትዮጵያ ሳልሳይ ዙር ምድባዊ መጻረዪ ግጥማ ንዋንጫ ሃገራት ኣፍሪቃ 2023 ኣካይዳ ብጊኒ 2-0 ተሳዒራ።

LABOR ELECTION FUNCTION

ኣብ ግዝኣት ኒው ሳውዝ ወልስ ኣብ ዝተገብረ ምርጫ ሰልፊ ለበር ተዓዊቱ።

Araya Kassa

"ምጽሓፍ መዝገበ ቃላት ከም ልቢወለድ ኣይኮነን፡ ብውልቂ ዘይኮነ ብብዙሓት ዝጸሓፍ ነቲ ዘሎ እናማሓየሽካን እናወሰኽካን ዝቕጽል እዩ።" 2ይ ክፋል ዕላል ምስ ኣቶ ኣርኣያ ካሳ