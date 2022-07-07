ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

ፓርላማ ኢትዮጵያ፣ ኣብ’ታ ሃገር ንዝፍጸሙ መጥቓዕታትን ፍታሕን ዘናድይ ሓደ ኮሚቴ ከምዘቆመ ኣፍሊጡ። (ጸብጻብ)

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Homeland News

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Published 7 July 2022 at 4:14pm
Source: SBS

ኣብ ኢትዮጵያ፡ ክልል ደቡብ ዞባ ኮንሶ ውን ህጻናት ብጥሜት ከም ዝሞቱ ተገሊጹ። ኢጋድ: ኣብቲ ዞባ አጋጢሙ ዘሎ ደርቂ ንምምካት ሓገዝ ሓቲቱ።

Published 7 July 2022 at 4:14pm
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