ኣብ ትግራይ ዝግበር ዘሎ ኲናትን፡ ናይ ክልቲኦም ወገናት ተዓዊትና ዝብልዎ ዘለዎ ኩነታትን።

Source: Hollandse Hoogte
Published 23 November 2020 at 8:22am, updated 23 November 2020 at 2:30pm
Source: SBS
መንግስቲ ፌደራል ንጁንታ ህወሓት ስዒረ ንዓዲግራት፣ ኣክሱምን ዓድዋን ተቖጻጺረ ይብል። መንግስቲ ትግራይ ንሰራዊት ኣብይን ኢሳይያስ ኣፈወርቂን ኣብ ሰለስተ ግንባራት ( ኣላማጣ፣ ዓድዋን ዕዳጋ ሓሙስን) ሰፍ ዘይብል ክሳራ ኣውሪዱ ከም ዝበታተኖም ይገልጽ። ብካልእ ዜና ኣርባዕተ ተጋሩ ህጻናት ብዕጡቓት ኣምሓራ ከም ዝተሰየፉን ነፍሰፁር ኣዴታት ከም ዝተቐትላን ካብ ዘይሻራዊ ኣካል ከም ዘረጋገጸ ዘ ቴሌግራፍ ክሕብር እንከሎ ኣብ ክልል ደቡብ ኢትዮጵያ ብዝተወለዐ ዓሌታዊ ጎንጺ 50 ተወለድቲ ኣምሓራ ተቐቲሎም ናብ 100 ሽሕ ዝጽግዑ ከም ዝተመዛበሉ ተሓቢሩ። ዝብሉን ካልኦት ጸብጻባትን።
Published 23 November 2020 at 8:22am, updated 23 November 2020 at 2:30pm
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