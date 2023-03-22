ኤርትራን ኢትዮጵያን ንክሲ ኣሜሪካ ነጺገን። (ጸብጻብ)Play07:08Get the SBS Audio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (7.68MB) ባጀት ትግራይ ንምልቃቕ ዝርርብ ተጀሚሩ'ሎ ዶ/ር ደብረጽዮን ገብረሚካኤልን ተዛሪቡ። ልኡኽ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኤርትራ ኣብ ሩስያ ምብጻሕ የካይድ ኣሎ። ዉጉኣት ኲናት ትግራይ ኣብ ከተማ መቐለ ተቓውሞ ኣካይዶም። ምርመራታት መግሃስቲ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ኢትዮጵያ ክቅጽል ኪኢላታት ሕቡራት ሃገራት ፀዊዖም።ShareLatest podcast episodes“ቋንቋ ትግርኛ ብስሩዕ ደረጃ ኣይማዕበለን፡ ነናይ ወለዶኡ እዩ ዝዝረበሉን ዝጸሓፈሉን ዘሎ” ኣርኣያ ካሳ"ኣብዚ እዋን ብዙሕ ናይ ሰራሕተኛታት ሕጽረት ኣሎ። ናባና መጺኦም ሓገዝ ንዝሓቱ ስራሕ ንኽረኽቡ ንሕግዞም ኢና።" ኣቶ ልኡል ፍስሃኣብ ኣውስትራሊያ ብዛዕባ ሓደጋ መኪና ክትፈልጥዎ ዝግብኣኩም ነገራት፡ ዝሓዘ ትሕዝቶ እዩ ዘለዎ።ቀጥታ ምሉእ ትሕዝቶ ኤስ ቢ ኤስ ትግርኛ ፖድካስት (20 መጋቢት 2023)