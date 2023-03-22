ኤርትራን ኢትዮጵያን ንክሲ ኣሜሪካ ነጺገን። (ጸብጻብ)

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ባጀት ትግራይ ንምልቃቕ ዝርርብ ተጀሚሩ'ሎ ዶ/ር ደብረጽዮን ገብረሚካኤልን ተዛሪቡ። ልኡኽ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኤርትራ ኣብ ሩስያ ምብጻሕ የካይድ ኣሎ። ዉጉኣት ኲናት ትግራይ ኣብ ከተማ መቐለ ተቓውሞ ኣካይዶም። ምርመራታት መግሃስቲ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ኢትዮጵያ ክቅጽል ኪኢላታት ሕቡራት ሃገራት ፀዊዖም።

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“ቋንቋ ትግርኛ ብስሩዕ ደረጃ ኣይማዕበለን፡ ነናይ ወለዶኡ እዩ ዝዝረበሉን ዝጸሓፈሉን ዘሎ” ኣርኣያ ካሳ

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