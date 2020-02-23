“ዉዒሉ ሓዲሩ ደጀን ኤርትራዊያን ተጋሩ፡ ደጀን ተጋሩ ድማ ኤርትራዊያ እዮም።” ስየ ኣብርሃ

ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛOther ways to listen “ዉዒሉ ሓዲሩ ደጀን ኤርትራዊያን ተጋሩ፡ ደጀን ተጋሩ ድማ ኤርትራዊያ እዮም።” ስየ ኣብርሃPlay06:14ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛOther ways to listen Source: Tigray MediaGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (11.42MB)Published 24 February 2020 at 8:24amSource: SBS ካብ መራሕቲ ህወሓት ዝነበረ ተጋ/ስየ ኣብርሃ ምስ ተለቪዥን ትግራይ ንዝገበሮ ኣብ ጉዳይ ፖለቲካ ኢትዮጵያን ኤርትራን ጽሟቑ ብመልክዕ ጸብጻብ ልኡኽና ጸጋይ ክንፈ ኣወሃሂድዎ ኣሎ።Published 24 February 2020 at 8:24amSource: SBSShareLatest podcast episodesእንቋዕ ናብ ልደት ኢየሱስ ክርስቶስ ብሰላም ኣብጽሓና! ትርጉሙ፣ ኣገባቡን ዕላምኡን ግን ንፈልጦ ዲና፧ መብርሂ ካብ መራሕቲ ሃይማኖትቀጥታ ፈነወ ምሉእ ትሕዝቶ ፖድካስት ኤስ ቢ ኤስ ትግርኛ (05/01/2023)'ህወሓት ካብ መዝገብ ሽበራ ክወጽእን ኣብ ልዕሊ መራሕቱ ቀሪቦም ዝነበሩ ገበናዊ ክስታት ክቋረጹን እዮም' - ሬድዋን ሑሰይን'ሮናልዶ ዝበለጸ ተጻዋታይ ኣብ ዓለም ስለዝኾነ ዝለዓለ ደሞዝ ይግብኦ'ዩ' - ጋንታ ኣልናስር