ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

“ዉዒሉ ሓዲሩ ደጀን ኤርትራዊያን ተጋሩ፡ ደጀን ተጋሩ ድማ ኤርትራዊያ እዮም።” ስየ ኣብርሃ

ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

Homeland

Source: Tigray Media

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Published 24 February 2020 at 8:24am
Source: SBS

ካብ መራሕቲ ህወሓት ዝነበረ ተጋ/ስየ ኣብርሃ ምስ ተለቪዥን ትግራይ ንዝገበሮ ኣብ ጉዳይ ፖለቲካ ኢትዮጵያን ኤርትራን ጽሟቑ ብመልክዕ ጸብጻብ ልኡኽና ጸጋይ ክንፈ ኣወሃሂድዎ ኣሎ።

Published 24 February 2020 at 8:24am
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