ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛOther ways to listen ኣብ ኤርትራ ዕስለ ኣንበጣ ተራእዩ።Play03:12ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛOther ways to listen Source: UNGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (4.28MB)Published 27 August 2020 at 8:30amSource: SBS ኣብ ትግራይ ብኮሮና ቫይረስ ዝተለኽፉ ብዝሑ ልዕሊ 3400 በጺሑ። ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስትያን ኢትዮጵያ ምእመናና ዝተቐትሉን ንብረታ ምዕናዉን ንሰብ መዚ ጸጥታ ኦሮሚያ ከሲሳ። ኣብ መቐለ ዘይሕጋዊ ሰልፊ ጌርኩም ተባሂሎም ካብ ዝተኣስሩ ሓደ ተፈቲሑ።Published 27 August 2020 at 8:30amSource: SBSShareLatest podcast episodesእንቋዕ ናብ ልደት ኢየሱስ ክርስቶስ ብሰላም ኣብጽሓና! ትርጉሙ፣ ኣገባቡን ዕላምኡን ግን ንፈልጦ ዲና፧ መብርሂ ካብ መራሕቲ ሃይማኖትቀጥታ ፈነወ ምሉእ ትሕዝቶ ፖድካስት ኤስ ቢ ኤስ ትግርኛ (05/01/2023)'ህወሓት ካብ መዝገብ ሽበራ ክወጽእን ኣብ ልዕሊ መራሕቱ ቀሪቦም ዝነበሩ ገበናዊ ክስታት ክቋረጹን እዮም' - ሬድዋን ሑሰይን'ሮናልዶ ዝበለጸ ተጻዋታይ ኣብ ዓለም ስለዝኾነ ዝለዓለ ደሞዝ ይግብኦ'ዩ' - ጋንታ ኣልናስር