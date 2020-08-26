ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

ኣብ ኤርትራ ዕስለ ኣንበጣ ተራእዩ።

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SBS Tigrinya News

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Published 27 August 2020 at 8:30am
Source: SBS

ኣብ ትግራይ ብኮሮና ቫይረስ ዝተለኽፉ ብዝሑ ልዕሊ 3400 በጺሑ። ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስትያን ኢትዮጵያ ምእመናና ዝተቐትሉን ንብረታ ምዕናዉን ንሰብ መዚ ጸጥታ ኦሮሚያ ከሲሳ። ኣብ መቐለ ዘይሕጋዊ ሰልፊ ጌርኩም ተባሂሎም ካብ ዝተኣስሩ ሓደ ተፈቲሑ።

Published 27 August 2020 at 8:30am
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