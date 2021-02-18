"ናይ ኢትጵያ ምርግጋእ ብፍሉይ: ካብ ካልኦት ጎረባብቲ ሃገራት ንላዕሊ የገድሰና። ንሰርሓሉ ድማ ኣለና።"ፕረ ኢሳያስ ኣፈወርቂ

ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛOther ways to listen "ናይ ኢትጵያ ምርግጋእ ብፍሉይ: ካብ ካልኦት ጎረባብቲ ሃገራት ንላዕሊ የገድሰና። ንሰርሓሉ ድማ ኣለና።"ፕረ ኢሳያስ ኣፈወርቂPlay08:11ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛOther ways to listen Source: Eri TvGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (6.77MB)Published 18 February 2021 at 10:39pmSource: SBS ኣርእስታት ጸብጻብ ሎሚ ፕረሲደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዝገበሮ ቃለ መሕትት፡ ኣብ ትግራይ ሓይሊ ኤለክትሪክ ተቛሪጹ። ቃለ መሕትት ጌታቸው ረዳ። ኲናት ኣብ ትግራይ ቀጺሉ። ሱዳን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ንዘሎ ኣምባሳደራ ስሒባ።Published 18 February 2021 at 10:39pmSource: SBSShareLatest podcast episodesቀጥታ ምሉእ ትሕዝቶ ኤስ ቢ ኤስ ትግርኛ (12 መስከረም 2022)መንግስቲ ኤርትራ: "ወያነ ሓሶት፡ ጥልመትን ምትላልን ከም ጥበብ ፖለቲካ" ይጥቀምሉ ኣሎ ክብል ከሲሱ። (ጸብጻብ)ቢንያም ግርማይ ኣብ ኲቤክ ሳልሳይ ወጺኡ፣ ጋንትኡ ምስ ስሙ ዘይናይሃገሩ ባንዴራ ስለዝተቐመጠሉ ጥርዓን ኣቕሪባ“ህዝቢ ንዓመተ 2015 ናይ ራህዋ ዓመት ክትኮነሉ ብተስፋ እዩ ዝጽበ ዘሎ።” መልኣከ ጸሃይ ቆሞስ ኣባ ዮሃንስ ከበደ