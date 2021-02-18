ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

"ናይ ኢትጵያ ምርግጋእ ብፍሉይ: ካብ ካልኦት ጎረባብቲ ሃገራት ንላዕሊ የገድሰና። ንሰርሓሉ ድማ ኣለና።"ፕረ ኢሳያስ ኣፈወርቂ

ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

Homeland Report

Source: Eri Tv

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Published 18 February 2021 at 10:39pm
Source: SBS

ኣርእስታት ጸብጻብ ሎሚ ፕረሲደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዝገበሮ ቃለ መሕትት፡ ኣብ ትግራይ ሓይሊ ኤለክትሪክ ተቛሪጹ። ቃለ መሕትት ጌታቸው ረዳ። ኲናት ኣብ ትግራይ ቀጺሉ። ሱዳን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ንዘሎ ኣምባሳደራ ስሒባ።

Published 18 February 2021 at 10:39pm
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