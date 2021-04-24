ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

"ኣብ ትግራይ ጥሜት ከም መስርሕ ኩናት ኮይኑ : ኣብ መዓልቲ ካብ 50-100 ሰባት ብጥሜት ይሞቱ ኣለዉ " ዘ-ኢኮኖሚስት

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Published 24 April 2021 at 9:28pm
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ሰማዕትና ሓጸርቲ ጸብጻባት ካብ ል ኡኽና እዞም ዝስዕቡ ኣርእስቲታት ሒዙ ኣሎ፡ ኤርትራዊት ተመራማሪት ሳይንስ: ኣስመረት ኣስፋው ዳይረክተር ሳይንስ ኣሜሪካ ክኾነና ብፕረዚደንት ጆ ባይደን ተሓጽየን። "ኣብ ትግራይ ጥሜት ከም መስርሕ ኩናት ኮይኑ : ኣብ መዓልቲ ካብ 50-100 ሰባት ብጥሜት ይሞቱ ኣለዉ " ዘ-ኢኮኖሚስት ጅፍርይ ፊልትማን ፍሉይ ልኡኽ መንግስቲ ኣሜሪካ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኮይኑ ተመዚዙ: ጎንጺ ኣብ ትግራይ፣ ቅልውላው ኢትዮጵያ፣ ወጥሪ ምስ ሱዳንን ውጥጥ ግድብ ህዳሴን ክፈትሕ እምነት ተነቢሩሉ። ሕብረት ኣውሮፓ ንኤርትራ ክህቦ ዝሰልዖ 100 ሚልዮን ዩሮ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ትግራይ ንክብርታት እቲ ሕብረት ዝጻብኡ ገበናት ፈጺሙ ብዝብል ከደስክሎ ይሓስብ። ናብ ዝርዝራቱ ኣብዚ ክስማዕ ይከኣልዩ።

Published 24 April 2021 at 9:28pm
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