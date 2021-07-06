ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛOther ways to listen ሚ/ሪ ዜና ኤርትራ የማነ ገብረመስቀል ህወሓት ስደተኛታት ዝርከቡዎም ሰላማውያን ሰባት ይቐትል ኣሎ ክብል ከሲሱ።Play03:09ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛOther ways to listen Source: SMGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (3.53MB)Published 7 July 2021 at 9:09amSource: SBS ትካል ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ብወገኑ ንቕትለት ስድተኛታት ኣብ ትግራይ ዝምልከቱ ሓበሬታታት ካብ ኢንተርነትን ካልኦት ፍልፍላትን ከም ዝበጽሑዎ ብምግላጽ ምጽራይ ይገብር ከም ዘሎ ኣፍሊጡ።Published 7 July 2021 at 9:09amSource: SBSShareLatest podcast episodesቀጥታ ምሉእ ትሕዝቶ ኤስ ቢ ኤስ ትግርኛ (12 መስከረም 2022)መንግስቲ ኤርትራ: "ወያነ ሓሶት፡ ጥልመትን ምትላልን ከም ጥበብ ፖለቲካ" ይጥቀምሉ ኣሎ ክብል ከሲሱ። (ጸብጻብ)ቢንያም ግርማይ ኣብ ኲቤክ ሳልሳይ ወጺኡ፣ ጋንትኡ ምስ ስሙ ዘይናይሃገሩ ባንዴራ ስለዝተቐመጠሉ ጥርዓን ኣቕሪባ“ህዝቢ ንዓመተ 2015 ናይ ራህዋ ዓመት ክትኮነሉ ብተስፋ እዩ ዝጽበ ዘሎ።” መልኣከ ጸሃይ ቆሞስ ኣባ ዮሃንስ ከበደ