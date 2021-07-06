ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

ሚ/ሪ ዜና ኤርትራ የማነ ገብረመስቀል ህወሓት ስደተኛታት ዝርከቡዎም ሰላማውያን ሰባት ይቐትል ኣሎ ክብል ከሲሱ።

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Homeland News

Source: SM

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Published 7 July 2021 at 9:09am
Source: SBS

ትካል ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ብወገኑ ንቕትለት ስድተኛታት ኣብ ትግራይ ዝምልከቱ ሓበሬታታት ካብ ኢንተርነትን ካልኦት ፍልፍላትን ከም ዝበጽሑዎ ብምግላጽ ምጽራይ ይገብር ከም ዘሎ ኣፍሊጡ።

Published 7 July 2021 at 9:09am
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