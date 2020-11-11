ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

ሱዳን ካብ ኢትዮጵያን ንዝስደዱ ኣማኢት ኣሻሕት ስደተኛታት ንምቕባል ትዳሎ። (ጸብጻብ)

ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

Homeland Report

Source: AAP

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Published 12 November 2020 at 7:31am
Source: SBS

ኣብ ኢትዮጵያ ጀሚሩ ዘሎ ኲናት ይቕጽል ኣሎ። ኣብቲ ዞባ ከቢድ ሰብኣዊ ቅልውላው ከየስዕብ ኣህጉራዊ ማሕበረሰብ ስግኣቱ ይገልጽ ኣሎ። ጽሟቕ ጸብጻብ ምዕባለ ናይቲ ኩነታት ኣብዚ ቀሪቡ ኣሎ።

Published 12 November 2020 at 7:31am
Source: SBS
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