ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛOther ways to listen ሱዳን ካብ ኢትዮጵያን ንዝስደዱ ኣማኢት ኣሻሕት ስደተኛታት ንምቕባል ትዳሎ። (ጸብጻብ)Play04:20ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛOther ways to listen Source: AAPGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (4.05MB)Published 12 November 2020 at 7:31amSource: SBS ኣብ ኢትዮጵያ ጀሚሩ ዘሎ ኲናት ይቕጽል ኣሎ። ኣብቲ ዞባ ከቢድ ሰብኣዊ ቅልውላው ከየስዕብ ኣህጉራዊ ማሕበረሰብ ስግኣቱ ይገልጽ ኣሎ። ጽሟቕ ጸብጻብ ምዕባለ ናይቲ ኩነታት ኣብዚ ቀሪቡ ኣሎ።Published 12 November 2020 at 7:31amSource: SBSShareLatest podcast episodesቀጥታ ምሉእ ትሕዝቶ ኤስ ቢ ኤስ ትግርኛ (12 መስከረም 2022)መንግስቲ ኤርትራ: "ወያነ ሓሶት፡ ጥልመትን ምትላልን ከም ጥበብ ፖለቲካ" ይጥቀምሉ ኣሎ ክብል ከሲሱ። (ጸብጻብ)ቢንያም ግርማይ ኣብ ኲቤክ ሳልሳይ ወጺኡ፣ ጋንትኡ ምስ ስሙ ዘይናይሃገሩ ባንዴራ ስለዝተቐመጠሉ ጥርዓን ኣቕሪባ“ህዝቢ ንዓመተ 2015 ናይ ራህዋ ዓመት ክትኮነሉ ብተስፋ እዩ ዝጽበ ዘሎ።” መልኣከ ጸሃይ ቆሞስ ኣባ ዮሃንስ ከበደ