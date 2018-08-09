ሉኡኻት መንግስቲ ኢትዮጵያ ምስ ግምባር ነጻነት ኦሮሞ ናይ ሰላም ዉዕል ኣብ ኣስመራ ፈሪሞም

Published 9 August 2018 at 4:40pm
By Beyene Semere
Source: SBS
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ሰራዊት ግምባር ነጻነት ኦሮሞ ንከተማ ነቀምቲ ወሲኽካ ልዕሊ 40 ወረዳታት ኦሮሚያ ተቖጻጺሩ ዓመታዊ ግብሪ ዘኽፍል ዘሎ ኣብ ክልል ኦሮሚያ ሰፊሕ ተቐባልነት ዘለዎ እዩ። እቲ ዉድብ ብኣቶ ዳውድ ኢብሳ ዝምራሕን ኣብ ከተማ ኣስመራ ቤት ጽሕፈቱ ገይሩ ዝንቀሳቐስ ዉዱብ እዩ። ኣብዚ እዋን ብኣቶ ለማ መገርሳ ዝምራሕ ላዕለዋይ ልኡኽ መንግስቲ ኢትዮጵያ ናብ ኣስመራ ብምኻድ ምስቲ ዉዱብ ውዕል ተፈራሪሙ ኣሎ። ኣብ ዝቕጽል መዓልታት መራሕቲ እቲ ዉድብ ናብ ኣዲስ ኣበባ ከምዘምርሑ ተፈሊጡ ኣሎ። ኣብ ክልል ሶማል ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት ወሲኹ ናይ ልኡኽና ጸብጻብ።
Published 9 August 2018 at 4:40pm
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