ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

ሚንስትር ጉዳይ ወጻኢ ኤርትራ ኣቶ ዑስማን ሳልሕ ቀንዲ ጠንቅታት ጸገም ኣፍሪቃ ኣፍሪቃውያን እዮም ኢሉ። (ጸብጻብ)

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Published 29 August 2022 at 4:52pm
Source: SBS

ካብ ትግራይ 10ታት ቢልዮን ብር ከምልሳ ዘይከኣላ ባንክታት ኢትዮጵያ ክስረዘለን ሓቲተን። ኣብ ክልል ኣምሓራ ከተማታት ወልድያን ደባርቕን ሰዓት እቶ እቶ ተኣዊጁ። ቀዳማይ ሚንስተር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ናብ ኣልጀርያ ገይሹ።

Published 29 August 2022 at 4:52pm
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ቀጥታ ምሉእ ትሕዝቶ ኤስ ቢ ኤስ ትግርኛ (12 መስከረም 2022)

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መንግስቲ ኤርትራ: "ወያነ ሓሶት፡ ጥልመትን ምትላልን ከም ጥበብ ፖለቲካ" ይጥቀምሉ ኣሎ ክብል ከሲሱ። (ጸብጻብ)

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ቢንያም ግርማይ ኣብ ኲቤክ ሳልሳይ ወጺኡ፣ ጋንትኡ ምስ ስሙ ዘይናይሃገሩ ባንዴራ ስለዝተቐመጠሉ ጥርዓን ኣቕሪባ

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“ህዝቢ ንዓመተ 2015 ናይ ራህዋ ዓመት ክትኮነሉ ብተስፋ እዩ ዝጽበ ዘሎ።” መልኣከ ጸሃይ ቆሞስ ኣባ ዮሃንስ ከበደ