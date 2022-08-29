ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛOther ways to listen ሚንስትር ጉዳይ ወጻኢ ኤርትራ ኣቶ ዑስማን ሳልሕ ቀንዲ ጠንቅታት ጸገም ኣፍሪቃ ኣፍሪቃውያን እዮም ኢሉ። (ጸብጻብ)Play04:54ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛOther ways to listen Source: GettyGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (2.81MB)Published 29 August 2022 at 4:52pmSource: SBS ካብ ትግራይ 10ታት ቢልዮን ብር ከምልሳ ዘይከኣላ ባንክታት ኢትዮጵያ ክስረዘለን ሓቲተን። ኣብ ክልል ኣምሓራ ከተማታት ወልድያን ደባርቕን ሰዓት እቶ እቶ ተኣዊጁ። ቀዳማይ ሚንስተር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ናብ ኣልጀርያ ገይሹ።Published 29 August 2022 at 4:52pmSource: SBSShareLatest podcast episodesቀጥታ ምሉእ ትሕዝቶ ኤስ ቢ ኤስ ትግርኛ (12 መስከረም 2022)መንግስቲ ኤርትራ: "ወያነ ሓሶት፡ ጥልመትን ምትላልን ከም ጥበብ ፖለቲካ" ይጥቀምሉ ኣሎ ክብል ከሲሱ። (ጸብጻብ)ቢንያም ግርማይ ኣብ ኲቤክ ሳልሳይ ወጺኡ፣ ጋንትኡ ምስ ስሙ ዘይናይሃገሩ ባንዴራ ስለዝተቐመጠሉ ጥርዓን ኣቕሪባ“ህዝቢ ንዓመተ 2015 ናይ ራህዋ ዓመት ክትኮነሉ ብተስፋ እዩ ዝጽበ ዘሎ።” መልኣከ ጸሃይ ቆሞስ ኣባ ዮሃንስ ከበደ