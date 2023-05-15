ፕረዚደንት ኤርትራ ኢሳይያስ ኣፈወርቂ ኣብ ቻይና ዑደት የካይድ ኣሎ።Play08:58Get the SBS Audio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (6.64MB) ኢትዮጵያ፡ ብሰንኪ ኣንበጣ 76 ቢልዮን ኣናህብ ከም ዝኸሰረት ተገሊጹ። ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ህወሓት ንዝርከቦም ሰለስተ ውድባት ትግራይ ከም ዘይምዝግቦም ኣፍሊጡ። መንግስቲ ክልል ኦሮምያ ንትግራይ ሓገዛት ፍርያት ሕርሻ ኣበርኪቱ ኤርትራ ኣብ ኲናት ሱዳን ኢድ ኣለዋ ንዝብል ክሲ ነጺጋ።ShareLatest podcast episodesቐጥታ ምሉእ ትሕዝቶ ኤስ ቢ ኤስ ትግርኛ ፖድካስት (15 ግንቦት 2023)ኤርትራውያን ተቐዳደምቲ ብሙምላቕን ደቂጋንትኦም ብምስሓብን ኣብ ጂሮ ብቕዓቶም የመስክሩ፣ ሕብረት ቅድድም ብሽግለታ ተቐዳደምቲ ብሄሊኮፕተር ምግዕዓዝ ዘይርትዓዊ'ዩ ይብል፣ዕላል ስነ ጽሑፍ ምስ ስነ ጥበበኛ ቶፊቕ ቑስሙላህ።ቀጥታ ምሉእ ትሕዝቶ ኤስ ቢ ኤስ ትግርኛ (11 ግንቦት 2023)