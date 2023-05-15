ፕረዚደንት ኤርትራ ኢሳይያስ ኣፈወርቂ ኣብ ቻይና ዑደት የካይድ ኣሎ።

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ኢትዮጵያ፡ ብሰንኪ ኣንበጣ 76 ቢልዮን ኣናህብ ከም ዝኸሰረት ተገሊጹ። ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ህወሓት ንዝርከቦም ሰለስተ ውድባት ትግራይ ከም ዘይምዝግቦም ኣፍሊጡ። መንግስቲ ክልል ኦሮምያ ንትግራይ ሓገዛት ፍርያት ሕርሻ ኣበርኪቱ ኤርትራ ኣብ ኲናት ሱዳን ኢድ ኣለዋ ንዝብል ክሲ ነጺጋ።

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ቐጥታ ምሉእ ትሕዝቶ ኤስ ቢ ኤስ ትግርኛ ፖድካስት (15 ግንቦት 2023)

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ኤርትራውያን ተቐዳደምቲ ብሙምላቕን ደቂጋንትኦም ብምስሓብን ኣብ ጂሮ ብቕዓቶም የመስክሩ፣ ሕብረት ቅድድም ብሽግለታ ተቐዳደምቲ ብሄሊኮፕተር ምግዕዓዝ ዘይርትዓዊ'ዩ ይብል፣

Tophic QusmAllah

ዕላል ስነ ጽሑፍ ምስ ስነ ጥበበኛ ቶፊቕ ቑስሙላህ።

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ቀጥታ ምሉእ ትሕዝቶ ኤስ ቢ ኤስ ትግርኛ (11 ግንቦት 2023)