ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛOther ways to listen ምብጻሕ ቀ/ሚ ኣብይ ናብ ኤርትራን፡ መግለጺ ም/ፕረሲደንት ትግራይ ዶ/ር ደብረጽዮንን (ጸብጻብ)Play06:40ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛOther ways to listen Source: SuppliedGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (7.38MB)Published 20 July 2020 at 8:22amSource: SBS ሉእኽና ብዛዕባ ናይ ቀ/ሚ ኣብይ ኣሕመድ ናብ ኤርትራን፡ መግለጺ ዶ/ር ደብረጽዮን ኣብ እዋናዊ ኩነታትን ዝሰደዶ ጸብጻብ።Published 20 July 2020 at 8:22amSource: SBSShareLatest podcast episodesእንቋዕ ናብ ልደት ኢየሱስ ክርስቶስ ብሰላም ኣብጽሓና! ትርጉሙ፣ ኣገባቡን ዕላምኡን ግን ንፈልጦ ዲና፧ መብርሂ ካብ መራሕቲ ሃይማኖትቀጥታ ፈነወ ምሉእ ትሕዝቶ ፖድካስት ኤስ ቢ ኤስ ትግርኛ (05/01/2023)'ህወሓት ካብ መዝገብ ሽበራ ክወጽእን ኣብ ልዕሊ መራሕቱ ቀሪቦም ዝነበሩ ገበናዊ ክስታት ክቋረጹን እዮም' - ሬድዋን ሑሰይን'ሮናልዶ ዝበለጸ ተጻዋታይ ኣብ ዓለም ስለዝኾነ ዝለዓለ ደሞዝ ይግብኦ'ዩ' - ጋንታ ኣልናስር