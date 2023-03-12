"ገዚፍ ሃብቲ ኤርትራ ኣብ ኢድ ጓሶት'ዩ።" ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂ ተዛሪቡ።Play06:29Get the SBS Audio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (5.25MB) ጸብጻብ ኣርእስታት፦ ጸሓፊ ክፍሊ ጉዳያት ወጻኢ ኣመሪካ ኣንቶኒ ብሊንከን ናብ ኢትዮጵያ ክገይሽ እዩ። ልዕሊ 300 ሽሕ ኣባላት ሰራዊት ትግራይ ኣብ ተሃድሶን ምጥያስን ከም ዝሳተፉ ተገሊጹ። ክፍሊ ሓበሬታ ሕብረት ኣፍሪቃ መጥቃዕቲ ሳይበር ከም ዝገጠሞ ተሰሚዑ።ShareLatest podcast episodes“ኩሉ ሰብ ኣፍራዛን ባዴላን ብሓደ ኢድ፡ ጠበንጃኡ’ኸኣ ተሓንጊጡ ክኸይድ ኣለዎ።” ፕ/ ኢሳያስ ኣፈወርቂብዝሒ ናብ ኣውሮጳ ዝኣትዉ ስደተኛታት ንመንግስታት ሕብረት ኣውሮጳ የሻቕልቀጥታ ምሉእ ትሕዝቶ ፖድካስት ኤስ ቢ ኤስ ትግርኛ (09 መጋቢት 2023)ክሳብ 2022 ልዕሊ 290 ሽሕ ኤርትራውያን ሓተትቲ ዑቕባ ናብ ኢትዮጵያን ሱዳንን ከም ዘምርሑ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ገሊጹ።