"ገዚፍ ሃብቲ ኤርትራ ኣብ ኢድ ጓሶት'ዩ።" ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂ ተዛሪቡ።

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ጸብጻብ ኣርእስታት፦ ጸሓፊ ክፍሊ ጉዳያት ወጻኢ ኣመሪካ ኣንቶኒ ብሊንከን ናብ ኢትዮጵያ ክገይሽ እዩ። ልዕሊ 300 ሽሕ ኣባላት ሰራዊት ትግራይ ኣብ ተሃድሶን ምጥያስን ከም ዝሳተፉ ተገሊጹ። ክፍሊ ሓበሬታ ሕብረት ኣፍሪቃ መጥቃዕቲ ሳይበር ከም ዝገጠሞ ተሰሚዑ።

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“ኩሉ ሰብ ኣፍራዛን ባዴላን ብሓደ ኢድ፡ ጠበንጃኡ’ኸኣ ተሓንጊጡ ክኸይድ ኣለዎ።” ፕ/ ኢሳያስ ኣፈወርቂ

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ክሳብ 2022 ልዕሊ 290 ሽሕ ኤርትራውያን ሓተትቲ ዑቕባ ናብ ኢትዮጵያን ሱዳንን ከም ዘምርሑ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ገሊጹ።