ኣሜሪካ ንኢትዮጵያ ኤርትራን ክተጋጩ ትጽዕር ኣላ ክብል ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂ ከሲሱ።

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ተወሰኽቲ ዜናታት፡ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ኤርትራ ውሱን ዕላማ ዝውዕል ማዕቀብ ክግበር ሂዩማን ራይትስ ዎች ፀዊዑ። ዋና ፀሓፊ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣንቶንዮ ጉተረዝ ኣብ ትግራይ ዑደት ክገብሩ እዮም። ቅዱስ ሲኖዶስ ኢትዮጵያ ሕቶኡ ከም ዝተመለሰሉ ገሊጹ።

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ክትዕ ብዛዕባ ዕድመ፣ ደቅኹም መዓስ'ዩ (መዝገብ) ቲክቶክ ክኸፍቱ ዝፍቀደሎም፧

Full podcast SBS Tigrinya

ቀጥታ ፈነወ ምሉእ ትሕዝቶ ፖድካስት ኤስ ቢ ኤስ ትግርኛ (09/02/2023)

Homeland Report

ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂ ኬንያ ይበጽሕ፣ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣቢይ ኣሕመድ ካብ ኣውሮጳ ይምለስ (ጸብጻብ)

Passports

ናብ ዝበዝሓ ሃገራት ዓለም ክትበጽሕሉ ትኽእሉ ዝበለጸ ፓስፖርት ኣየናይ እዩ፧ ናይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ከ፧