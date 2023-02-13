ኣሜሪካ ንኢትዮጵያ ኤርትራን ክተጋጩ ትጽዕር ኣላ ክብል ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂ ከሲሱ።Play07:11Get the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (5.36MB) ተወሰኽቲ ዜናታት፡ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ኤርትራ ውሱን ዕላማ ዝውዕል ማዕቀብ ክግበር ሂዩማን ራይትስ ዎች ፀዊዑ። ዋና ፀሓፊ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣንቶንዮ ጉተረዝ ኣብ ትግራይ ዑደት ክገብሩ እዮም። ቅዱስ ሲኖዶስ ኢትዮጵያ ሕቶኡ ከም ዝተመለሰሉ ገሊጹ።ShareLatest podcast episodesክትዕ ብዛዕባ ዕድመ፣ ደቅኹም መዓስ'ዩ (መዝገብ) ቲክቶክ ክኸፍቱ ዝፍቀደሎም፧ቀጥታ ፈነወ ምሉእ ትሕዝቶ ፖድካስት ኤስ ቢ ኤስ ትግርኛ (09/02/2023)ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂ ኬንያ ይበጽሕ፣ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣቢይ ኣሕመድ ካብ ኣውሮጳ ይምለስ (ጸብጻብ)ናብ ዝበዝሓ ሃገራት ዓለም ክትበጽሕሉ ትኽእሉ ዝበለጸ ፓስፖርት ኣየናይ እዩ፧ ናይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ከ፧