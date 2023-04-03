ኣብ ኤርትራ፡ ትካል ዕደና ቻይና ሲሹዋን 50% ዕደና ዳናካሊ ዓዲጉ።Play07:02Get the SBS Audio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (5.35MB) ልኡኽና ዝሰደደልና ኣርእስታት ጸብጻብ፥ ልኡኽ ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝተፈላለዩ ዕዮታት ኣሳሊጡ። መንግስቲ ኦሮምያ ኣብ ዳግመ ህንፀት ትግራይ ደገፍ ክገብር ምዃኑ ገሊጹ። ኣብ ኢትዮጵያ መዝነት ቀዳማይ ሚንስተር ኣብይ ዝድግፉን ዝቃወሙን ሰልፍታት ተኻይዶም።ShareLatest podcast episodesቀጥታ ምሉእ ትሕዝቶ ኤስ ቢ ኤስ ትግርኛ (03 ሚያዝያ 2023)ኣብ ሰይንት ፒተርስበርግ ዝተቐትለ፡ ኣብ ተለግራም ልዕሊ 500ሽሕ ሰዓብቲ ዘለዉዎ ሰብ ዩክሬንን ቀታሊት ኣይኮንኩን ትብል።ኣሰልጠንቲ ጋንታታት ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ በብሓደ ይስጎጉ፣ ዝቕጽል መን ይኸውን፧ናይ ሓባር ረመዳን ኢፍጣር ማሕበረሰብ ኤርትራዊያን ኣብ ኣውስትራሊያ