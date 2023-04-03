ኣብ ኤርትራ፡ ትካል ዕደና ቻይና ሲሹዋን 50% ዕደና ዳናካሊ ዓዲጉ።

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ልኡኽና ዝሰደደልና ኣርእስታት ጸብጻብ፥ ልኡኽ ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝተፈላለዩ ዕዮታት ኣሳሊጡ። መንግስቲ ኦሮምያ ኣብ ዳግመ ህንፀት ትግራይ ደገፍ ክገብር ምዃኑ ገሊጹ። ኣብ ኢትዮጵያ መዝነት ቀዳማይ ሚንስተር ኣብይ ዝድግፉን ዝቃወሙን ሰልፍታት ተኻይዶም።

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ቀጥታ ምሉእ ትሕዝቶ ኤስ ቢ ኤስ ትግርኛ (03 ሚያዝያ 2023)

RUSSIA-EXPLOSION

ኣብ ሰይንት ፒተርስበርግ ዝተቐትለ፡ ኣብ ተለግራም ልዕሊ 500ሽሕ ሰዓብቲ ዘለዉዎ ሰብ ዩክሬንን ቀታሊት ኣይኮንኩን ትብል።

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ኣሰልጠንቲ ጋንታታት ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ በብሓደ ይስጎጉ፣ ዝቕጽል መን ይኸውን፧

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ናይ ሓባር ረመዳን ኢፍጣር ማሕበረሰብ ኤርትራዊያን ኣብ ኣውስትራሊያ