ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛOther ways to listen ኣሜሪካ ሰራዊት ኤርትራን ዕጡቓት ኣምሓራን ካብ ትግራይ ክወጹ ጸዊዓ፣ (ሓጸርቲ ጸብጻባት)Play05:35ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛOther ways to listen Source: Getty ImagesGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (4.96MB)Published 1 March 2021 at 9:12amSource: SBS ሓጸርቲ ጸብጻባት፡ ኣመሪካ ኣብ ምዕራባዊ ትግራይ ምጽናት/ ምውጋድ ዓሌት ይፍጸም ከም ዘሎ ዘርእዩ ሓበሬታታት ከም ዝሓዘት ተገሊጹ። ፕረሲደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ምስ ጉጅለ ልኡኽ ስዑዲ ዓረብ ተራኺቦም። ኣብ ሶማሊያ ናይ ቦምባ መጥቃዕቲ ተኻይዱ።Published 1 March 2021 at 9:12amSource: SBSShareLatest podcast episodesቀጥታ ምሉእ ትሕዝቶ ኤስ ቢ ኤስ ትግርኛ (12 መስከረም 2022)መንግስቲ ኤርትራ: "ወያነ ሓሶት፡ ጥልመትን ምትላልን ከም ጥበብ ፖለቲካ" ይጥቀምሉ ኣሎ ክብል ከሲሱ። (ጸብጻብ)ቢንያም ግርማይ ኣብ ኲቤክ ሳልሳይ ወጺኡ፣ ጋንትኡ ምስ ስሙ ዘይናይሃገሩ ባንዴራ ስለዝተቐመጠሉ ጥርዓን ኣቕሪባ“ህዝቢ ንዓመተ 2015 ናይ ራህዋ ዓመት ክትኮነሉ ብተስፋ እዩ ዝጽበ ዘሎ።” መልኣከ ጸሃይ ቆሞስ ኣባ ዮሃንስ ከበደ