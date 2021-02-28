ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

ኣሜሪካ ሰራዊት ኤርትራን ዕጡቓት ኣምሓራን ካብ ትግራይ ክወጹ ጸዊዓ፣ (ሓጸርቲ ጸብጻባት)

ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

President-Elect Joe Biden

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Published 1 March 2021 at 9:12am
Source: SBS

ሓጸርቲ ጸብጻባት፡ ኣመሪካ ኣብ ምዕራባዊ ትግራይ ምጽናት/ ምውጋድ ዓሌት ይፍጸም ከም ዘሎ ዘርእዩ ሓበሬታታት ከም ዝሓዘት ተገሊጹ። ፕረሲደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ምስ ጉጅለ ልኡኽ ስዑዲ ዓረብ ተራኺቦም። ኣብ ሶማሊያ ናይ ቦምባ መጥቃዕቲ ተኻይዱ።

Published 1 March 2021 at 9:12am
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